Каширская команда вошли в десятку лучших на игре «Юнармия, вперёд!»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы, состоялась 25 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские», в ней приняли участие более тысячи ребят из 120 отрядов, в том числе — два отряда из Каширы. Один из них по итогам игры вошёл в десятку лучших, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Округ Кашира на игре представляли две команды — «Казаки России» от школы №7 и «Бастион» от школы №4. По итогам игры команда «Казаки России» заняла десятое место в общем рейтинге», — говорится в сообщении.В программу игры вошло множество разнообразных испытаний, включая марш-бросок, смотр строя и песни, сборка и разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба, викторина по истории Великой Отечественной войны и прочее.
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