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Каширская команда вошли в десятку лучших на игре «Юнармия, вперёд!»

27 апреля 2024, 10:56
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы, состоялась 25 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские», в ней приняли участие более тысячи ребят из 120 отрядов, в том числе — два отряда из Каширы. Один из них по итогам игры вошёл в десятку лучших, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Округ Кашира на игре представляли две команды — «Казаки России» от школы №7 и «Бастион» от школы №4. По итогам игры команда «Казаки России» заняла десятое место в общем рейтинге», — говорится в сообщении.
В программу игры вошло множество разнообразных испытаний, включая марш-бросок, смотр строя и песни, сборка и разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба, викторина по истории Великой Отечественной войны и прочее.

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#кашира
#юнармия
#школьники
#игра
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Адвокат: бывшего московского педиатра отправили в СИЗО по делу о фейках об армии
27 апреля 2024, 10:58

Фото: iStock/Zolnierek

Тушинский суд Москвы решил поместить в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.
Черджиев выразил недовольство изменением меры пресечения на заключение под стражу, утверждая, что Буянова не нарушала никаких предписаний.

Суд вынес такое решение после того, как Буянова покинула Москву, хотя у неё не было запретов на передвижение. В настоящее время защита планирует обжаловать решение суда.

Обвинение в отношении Буяновой было усилено, переквалифицировав его на более серьёзное: с части 1 на п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

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#журналист
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#вс рф
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В каширском микрорайоне Ожерелье провели субботник
27 апреля 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Весенний субботник провели в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, участие в нём приняли сотрудники и студенты местного отделения колледжа «Московия», а также сотрудники отдела «Ожерельевский» территориального управления администрации округа, сообщает пресс-служба муниципальных властей.
«Студенты, а также преподаватели, кураторы и сотрудники территориального отдела вместе вышли на благоустройство территории микрорайона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе субботника были приведены в порядок территории, прилегающие к колледжу. Работы прошли в рамках общеобластного месяца чистоты и благоустройства.

Ранее сообщалось о субботнике на территории лечебных подразделений Каширской больницы. В работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения, они очистили от сухих листьев, мусора и веток около 10 тысяч квадратных метров.

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#кашира
#субботник
#благоустройство
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«Диктант Победы» в Кашире написали около 500 человек
27 апреля 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 500 жителей городского округа Кашира приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», в их число вошёл и глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Михаил Шувалов рассказал, что участвует в этой акции уже в третий раз.

«На мой взгляд, вопросы были интересными. Как, впрочем, и всегда. А некоторые из них еще и узконаправленными, связанными не только с историей, но и с литературой, к примеру. Приходилось порой вспоминать, размышлять», — поделился глава округа.
Для проведения «Диктанта Победы» на территории городского округа Кашира было организовано 16 площадок. Отмечается, что впервые в их число вошёл Ожерельевский железнодорожный колледж, который является филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения.

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#диктант победы
#кашира
#михаил шувалов
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В Кашире проверили состояние парковых территорий
27 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/wat

Сезонный мониторинг парков провели в городском округе Кашира, в состав комиссии, осматривающей территорию парка «Дубовая роща» в микрорайоне Ожерелье, вошёл глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Так как мы вошли в весенне-летний период, необходимо проверить состояние парков после зимы. Поэтому пришли посмотреть, зафиксировать. Лавочки в неудовлетворительном состоянии, но у нас закуплено более 40 лавок, которые мы здесь, в парке «Дубовая роща» поменяем», — отметил в ходе проверочного визита Шувалов.
Кроме того, будут удалены сухие деревья, находящиеся за парковым ограждением. Внутри территории парка эти работы уже выполнены.

В целом, как отметила директор каширского муниципального учреждения «Городской парк» Олеся Кожадей, развитие как парка «Дубовая роща», так и городского парка Каширы будет продолжаться.

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#кашира
#парки
#михаил шувалов
#благоустройство
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Дом в 1 500 «квадратов» обнаружили у обвиняемого во взятках замминистра обороны
27 апреля 2024, 04:56

Фото: iStock/bastan

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Это выяснило РИА Новости в результате анализа данных деклараций с 2016 по 2019 год.
Сведения о доходах чиновников за период с 2021 года по настоящее время закрыты из-за вступившего в силу в 2021 году закона, который включил госслужащих Вооруженных сил, сотрудников иностранных спецслужб, участников спецоперации и бойцов Росгвардии, в список лиц, подлежащих государственной защите. В результате данные об этих лицах перестали быть общедоступными. Также в 2023 году перестали обнародоваться антикоррупционные декларации в связи с проведением спецоперации на Украине.

Изучение документов в открытом доступе показало, что Тимур Иванов вместе с женой каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В коллекции заместителя министра обороны есть Chevrolet Suburban и ЗиС-110 (лимузин, купленный в 2019 году, но неизвестно, находится ли он в собственности в настоящее время), которые оцениваются в 11-18 миллионов рублей.

В собственности бывшей жены Иванова Светланы Захаровой с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

Дом на 1,5 тысячи квадратных метров семья купила в 2019 году.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#тимур иванов
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#мотоцикл
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Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ
Защита фигуранта дела замминистра МО РФ Бородина обжаловала арест
27 апреля 2024, 00:48

Фото: РИА Новости

Защита предпринимателя Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, обжаловала его арест, сообщается на сайте Московского суда общей юрисдикции.
Отмечается, что апелляцию рассмотрит Московский городской суд. Дата заседания на данный момент еще не назначена.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#тимур иванов
#арест
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#коррупция
#суд
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Насмехавшемуся над сыном участника СВО педиатру ужесточили меру пресечения
27 апреля 2024, 00:27

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд арестовал бывшего врача-педиатра Надежду Буянову, насмехавшуюся над сыном участника специальной военной операции (СВО), по делу о фейках про российскую армию, сообщил в беседе с ​РБК адвокат подсудимой Оскар Черджиев.
Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Также, по данным следствия, женщина уехала из Москвы. Это и легло в основу ходатайства об аресте обвиняемой.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что мера пресечения позволяла Буяновой покидать Москву без разрешения.

3 февраля Тушинский суд отказался арестовать бывшего педиатра. Тогда Буяновой избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

По версии обвинения, в ходе приема врач неккоретно отозвалась об отце ребенка, который принимал участие в СВО. Также сообщается, что Буянова начала издеваться над ребенком, когда узнала, что он скучает по отцу, погибшему в армии.

Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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#арест
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В Подмосковье за три месяца ликвидировали более 300 недостроенных объектов
26 апреля 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МО

В Подмосковье в I квартале 2024 года ликвидировали более 330 объектов незавершённого строительства. Большинство удалось достроить, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Совместными усилиями удалось добиться значительных успехов: было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям. 90 объектов (27%) снесено. Дострой и приведение в соответствие объектов – всегда в приоритете. Так, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест», – сказал руководитель ведомства Владислав Гордиенко.
По его словам, значительных результатов по ликвидации проблемных объектов достигли в городских округах Химки (52 объекта», Раменский (22 объекта) и Мытищи (20 объектов).

Самую значимую долю объектов составили самовольно возведённые строения - 62% от общего количества.

Как напомнили в комитете, в Московской области за шесть лет ликвидировано почти 6,6 тыс. объектов недостроя. В планах - ещё 3,6 тыс.

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#владислав гордиенко
#недострой
#снос
#архитектура
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в Озёрах с жителями Белгородчины
26 апреля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила условия проживания эвакуированных из Белгородской области в пункте временного размещения в городе Озёры. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Фаевская приехала в ПВР вместе с директором Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и председателем Молодёжного совета при уполномоченном Светланой Погосян. Делегация привезла гуманитарную помощь и подарки детям и их мамам. Всего в Озёрах живут 30 взрослых и 42 ребёнка, в том числе 36 детей-инвалидов.
«Мы пообщались и с мамами, и с детьми. Все довольны условиями, они соответствуют всем стандартам. Питание здесь – не только по обычному меню, но и по специальному, которое необходимо некоторым детям. Ко мне обратились с просьбами помочь по некоторым вопросам. Например, ребёнку скоро исполнится 18 лет, и ему необходимо оформить инвалидность. Конечно, мы обязательно поможем», – пообещала Фаевская.
Шумилова привезла косметику для женщин, книжки и шоколад для детей.
«В любой ситуации женщина должна чувствовать поддержку. Мы поговорили, выяснили, что их беспокоит, чем можно помочь. Договорились, что будем на связи. Обязательно поможем решить бытовые вопросы, которые их волнуют», – сказала директор фонда.
А участники Молодёжного совета при уполномоченном собрали для жителей Белгородской области гуманитарную помощь.
«С инициативой собрать гумпомощь выступила активистка совета Дарья Курносова. Мы привезли 22 коробки новой женской и детской одежды на весну и лето. Приятно видеть результаты наших усилий – мамы и дети очень обрадовались», – отметила Погосян.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье приехали около 400 жителей Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник», им. 28 Панфиловцев, «Горизонт» и «Лесная поляна».

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