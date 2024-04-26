В Кашире в преддверии праздников прошло техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В подмосковной Кашире провели техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Комплексное техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах «Вечный Огонь» провели на Аллее Славы, в микрорайоне Ожерелье и поселке Зендиково.
Стоит подчеркнуть, что «Вечный Огонь» во время проведения проверки и обслуживание продолжает гореть - пламя с мемориала переносится на временную горелку, а после проведения работ его возвращают обратно.
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«Работники «Мособлгаз» осмотрели трассы газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки», — отметили в пресс-службе администрации округа.
Стоит подчеркнуть, что «Вечный Огонь» во время проведения проверки и обслуживание продолжает гореть - пламя с мемориала переносится на временную горелку, а после проведения работ его возвращают обратно.
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Мира Полтева