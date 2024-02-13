Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Заведующий хирургическим корпусом Каширской больницы Михаил Сизов вошёл в состав делегации от Московской области, принявшей участие в ярмарке вакансий для студентов и ординаторов Первого Санкт-Петербургского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сизов рассказал будущим врачам об условиях работы в Каширской больнице и сообщил о различных льготах и компенсациях, положенных подмосковным и, в частности, каширским медикам. Кроме того, для некоторых будущих выпускников Сизов разработал план дальнейшей работы до конца обучения.
Он подчеркнул, что эта ярмарка поможет привлечь на работу в Каширскую больницу молодых специалистов.
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«Это позволит нам более тесно взаимодействовать с молодыми специалистами, заинтересованными в работе в нашем учреждении», — пояснил специалист.
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Лев Каштанов