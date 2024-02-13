В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятие по биологии устроили для школьников в Каширском краеведческом музее в честь открытия выставки «Ими гордится Каширская земля», посвящённой учёным, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие провёл ведущий научный сотрудника Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Олег Брандлер. Он рассказал ребятам, чем славится каширская календула, какой сорт гречки едят космонавты для поддержания работоспособности, где растёт каучуковый одуванчик кок-сагыз и о многом другом», — говорится в сообщении.Учёный также посвятил школьников в работу над проектами, которые реализуются на биологической станции в деревне Большое Кропотово, в числе которых, например, создание на территории Каширы питомника русской выхухоли.
Читайте также:
Трёх подмосковных учёных отметили государственными званиями за вклад в животноводство
Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг
Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака
Лев Каштанов