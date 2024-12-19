В каширских школах и детсадах провели тренировки по эвакуации

Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. Рост рождаемости в стране упал до 1,41%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференцией главы государства.