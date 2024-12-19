В каширских школах и детсадах провели тренировки по эвакуации

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Тренировочные эвакуации провели в детских садах и школах городского округа Кашира сотрудники пожарного надзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В частности, в средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов эвакуация заняла 4 минуты 44 секунды. Этот результат укладывается в норматив», — отмечается в сообщении.По легенде учений, пожар начался в кабинете детских инициатив на первом этаже школьного здания. По сигналу тревоги на каждом этаже началась эвакуация: ответственные за неё провели учеников через запасные выходы к назначенному месту — школьному спортзалу.
Эвакуация прошла чётко, никаких нареканий к её организации и проведению не возникло.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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