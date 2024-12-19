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В каширских школах и детсадах провели тренировки по эвакуации

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировочные эвакуации провели в детских садах и школах городского округа Кашира сотрудники пожарного надзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В частности, в средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов эвакуация заняла 4 минуты 44 секунды. Этот результат укладывается в норматив», — отмечается в сообщении.
По легенде учений, пожар начался в кабинете детских инициатив на первом этаже школьного здания. По сигналу тревоги на каждом этаже началась эвакуация: ответственные за неё провели учеников через запасные выходы к назначенному месту — школьному спортзалу.



Эвакуация прошла чётко, никаких нареканий к её организации и проведению не возникло.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#тренировки
#эвакуация
#школа
Мособлдума увеличила квоту для трудоустройства инвалидов
19 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области установлен новый размер квоты для приёма на работу инвалидов. Соответствующий закон приняла Мособлдума на последнем заседании осенней сессии.
Квота установлена на уровне 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.

Ранее для работодателей с числом работников более 100 человек квота для приёма на работу инвалидов составляла 2%, а со штатом от 35 до 100 человек – 1%.
«Государство гарантирует содействие инвалидам в поиске работы. Квотируемые рабочие места – вариант для людей с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, если работодатель по какой-то причине не может организовать рабочее место для инвалида, он может арендовать его в другой организации», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Изменения внесены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

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#подмосковье
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Путин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества»
Путин: фонд «Защитники Отечества» создали для помощи военным, уходящим со службы
19 декабря 2024, 15:33

Владимир Путин (Фото: kremli.ru)

Фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военных, которые ушли с военной службы, однако нуждаются во внимании государства. Об этом на Прямой линии рассказал президент России Владимир Путин.
«Фонд был создан для оказания помощи военным, уходящим со службы, но нуждающимся во внимании со стороны государства», — отметил Путин.

По словам президента, в фонде ищут индивидуальный подход к каждой ситуации. Там решаются вопросы социального характера, выплат и другие. Военные просят оказать содействие в трудоустройстве, занятиях спортом и участия в культурной сфере.

В организации работают неравнодушные люди, поэтому работа складывается крайне эффективно, подчеркнул Путин.

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В Наро-Фоминске провели рейд против вырубки ёлок
19 декабря 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Рейд, направленный на предотвращение незаконной вырубки ёлок для новогодних праздников, провели на трассе А-108 в Наро-Фоминском городском округе сотрудники Симбуховского участкового лесничества вместе госавтоинспекторами, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Участники рейда останавливали автомобили и проводили с водителями агитационную работу.

«Давайте не будем омрачать праздничные дни браконьерской вырубкой деревьев. Дома можно установить искусственную ёлку, а любители натуральных елей могут купить их на ёлочных базарах или законных основаниях срубить себе деревце в Ульянинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесопитомниках», — сказала помощник участкового лесничего Наро-Фоминского филиала Мособллеса Ольга Дюбкина.
В ходе рейда водителям также раздавали памятки с информацией о местах легальной рубки новогодних деревьев.

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#наро-фоминск
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В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений
19 декабря 2024, 15:04

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Масштабная реконструкция Щёлковских межрайонных очистных сооружений, включая модернизацию и строительство ряда объектов, завершилась в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Благодаря реконструкции на объекте внедрили ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод, доочистку стоков на самопромывных дисковых фильтрах, а также стабилизацию и обезвоживание осадков с использованием аэробных стабилизаторов и систем газоочистки», — говорится в сообщении.
После реконструкции производительность очистных сооружений составила 400 тысяч кубометров в сутки. При этом новые технологии исключают возникновение неприятных запахов.

Работы по модернизации в рамках реализации национального проекта «Экология» и по федеральной программе «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

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«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии
Демограф Ткаченко: женщины должны рожать минимум четырех-пятерых детей
19 декабря 2024, 15:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. Рост рождаемости в стране упал до 1,41%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференцией главы государства.
Он отметил, что количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.

«Девочки нужны, девушки», — заявил Путин.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» объяснил слова президента про необходимость девочек.

«Надо понимать, что это не доля девочек уменьшилась, а речь о другом. В 90-е годы произошло резкое снижение раздельности обоих полов. То есть меньше рождалось и мальчиков, и девочек. Было 100 женщин, и они рожали 100 детей. А теперь 55 женщин, и они родят либо 50 детей либо меньше. То есть количество женщин детородного органа возраста сейчас уменьшилось. Это давно прогнозированный результат», — объяснил эксперт.

По его словам, поскольку женщин меньше, если они будут рожать с той же тенденцией, то произойдет резкое падение рождаемости.

«Это лечится усилением рождаемости, то есть раньше женщина рожала одного ребенка, а сейчас нужно, чтобы она рожала двух, троих, четырех. А поскольку еще много женщин с репродуктивными проблемами, значит, те, которые могут рожать, должны рожать четырех, пятерых, шестерых. Женщина, когда выходит со школы, должна знать, что нужно родить минимум четырех-пятерых детей. А это совершенно другая система поддержки многодетних семей», — сообщил он.

Ткаченко добавил, что еще варианты решения проблемы — фиксировать убыль населения и массовый вызов мигрантов.

«По параметрам это увеличит рождаемость, но в принципе поменяет страну. То есть это вариант сдачи страны», — объяснил специалист.

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#девочка
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Путин: РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей
19 декабря 2024, 14:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир путин заявил, что Россия не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация считает целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, а не колл-центры с аферистами.

«Мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных аферистов. Он добавил, что его знакомые не были жертвами телефонных мошенников, но звонки от злоумышленников были.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России.

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#жители
#прямая линия
#мошенники
#мошенничество
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Путин назвал «безобразием» лимиты на ипотеку
19 декабря 2024, 14:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лимитов по семейной ипотеке больше не будет.
Президент Российской Федерации назвал безобразием те случаи, когда люди не имеют возможности взять положенную им семейную ипотеку и пообещал «навести порядок» по данному вопросу.

Российский лидер подчеркнул, что считает нецелесообразным закрытие льготной IT-ипотеки в стране, поскольку экономия для бюджета в таком случае будет не особо большая.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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Оператор Ногинского кластера установил на контейнерных площадках более 200 баков
19 декабря 2024, 14:38

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 200 новых баков для мусора установил на контейнерных площадках Московской области региональный оператор по обращению с отходами Ногинского кластера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты компании — регионального оператора Ногинского кластера недавно установили 208 современных мусорных баков объёмом 1,1 кубометра вместо вышедших из эксплуатации. Работы проведены по заявкам жителей, а также в соответствии с планом-графиком, составленным по итогам мониторинга бункерно-контейнерного парка», — говорится в сообщении.
Все новые баки соответствуют нормативам, оборудованы крышками, чтобы мусор не разлетался, а также колёсами для удобства транспортировки.

Ногинский региональный оператор обслуживает 12 муниципалитетов, в которых находится около 3 тысяч контейнерных площадок.

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#московская область
#подмосковье
#минчистоты
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Из лесов Подмосковья за год убрали около 6,5 тыс. авариный деревьев
19 декабря 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

6 тысяч 455 аварийных деревьев убрали из лесов Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Всего было убрано 6455 деревьев. Из них 5 580 опасных деревьев ликвидировали специалисты Центрлесхоза, а 857 — подрядчики по контрактам», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что больше всего аварийных деревьев — 1166 — убрали с территории Подольского лесничества. На второе место по этому показателю вышло Клинское лесничество, откуда убрали 580 деревьев. Третье место заняло Волоколамское лесничество (504 ликвидированных аварийных дерева), четвёртое — Сергиево-Посадское (504) и пятое — Ступинское лесничество, где ликвидировали 494 авариных дерева.

В ведомстве также напомнили жителям, что самостоятельная вырубка авариных деревьев строго запрещена и карается штрафом.

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