Участниками подмосковного проекта «Активное долголетие» стали более 315 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 15 тысяч человек стали членами подмосковных клубов «Активное долголетие» с начала года, общее число участников проекта превысило 315 тысяч, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» с начала 2024 года возросло на 15 тысяч и сейчас проект насчитывает около 315 тысяч пенсионеров. Самыми популярными активностями у долголетов остаются экскурсии, а из спортивных — скандинавская ходьба и йога», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.Все занятия и активности, которые предлагают клубы «Активное долголетие», проводятся бесплатно. Пожилым жителям Московской области предлагаются курсы иностранных языков и компьютерной грамотности, танцы и спорт, рисование, лекции и встречи с интересными людьми.
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Лев Каштанов