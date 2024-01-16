Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В образовательных учреждениях Каширы собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Педагоги, учащиеся и родители приняли участие в акции «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в СВО. Участники акции собрали коробки с продуктами – крупами, сгущёнкой, рыбными и мясными консервами, печеньем, шоколадом, – средствами гигиены медикаментами и предметами первой необходимости», – говорится в сообщении.В ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена в зону СВО.
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