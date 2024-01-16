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Соревнования по лыжным гонкам прошли в Кашире

16 января 2024, 16:04
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире прошли соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнования принимали участие около 100 человек всех возрастов.

«Спортсменов приветствовали заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова и тренеры. На 500-метровой, а также 2, 3 и 5-километровых дистанциях соревновались лыжники разных возрастных групп из городских округов Кашира, Ступино, Зарайск и Подольск. Участники гонки и болельщики согревались сладким чаем и горячей кашей», — отметили в пресс-службе.


По итогам соревнований Семеро каширян стали призерами соревнований. Кроме этого, и победители и призеры были награждены медалями, грамотами,а также памятными призами.

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Тренер Силкин назвал необходимые «Краснодару» условия для борьбы с «Зенитом»
Тренер Силкин: «Краснодару» нужны опытные игроки
16 января 2024, 16:13

Фото: istockphoto.com/matimix

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.
«Краснодару» нужно укреплять команду, хотя надо признать, что подбор игроков у них хороший. Но чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца. Это ещё хорошо, что они сохранили Алонсо и Кордобу», — поделился мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Напомним, после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».

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#футболист
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#мнение
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Головин — один из лидеров в номинации «Спортсмен года» Международной премии РБ
16 января 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Лидерами в номинации «Спортсмен года» Международной премии РБ по результатам голосования, стартовавшего ещё 25 декабря, стали Александр Головин, а также Даниил Медведев, Анна Щербакова, Ислам Махачев и Александр Овечкин.
Как передаёт «РБ Спорт», кроме этой номинации Премии голосование проводится и в категории «Спортивный журналист года», первые места в которой сейчас занимают Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Андрей Панков, в то время как в номинации «Телекомментатор года» — Дмитрий Губерниев, Константин Генич, Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин, Станислав Минин.

Отмечается, что открытое голосование будет продолжаться на сайте премии до 25 февраля, а торжественное вручение наград победителям Премии пройдёт 4 апреля.

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#премия
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В Подмосковье пройдет юбилейный лыжный фестиваль «Гонка Легкова»
16 января 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юбилейный лыжный фестиваль «Гонка Легкова» соберет в Подмосковье более 1500 участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юбилейный десятый фестиваль лыжного спорта «Гонка Александра Легкова» состоится 23 и 24 февраля 2024 года в Пересвете городского округа Сергиев Посад.

«В 2015 году я решил организовать первую «Гонку Легкова» и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я юбилейная гонка. Проект растет и масштабируется, всё больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь гонка – это про каждого из нас, она про традиции, про характер, про гордость за свою страну и её достижения, и не только спортивные», – поделился основатель фестиваля Александр Легков.

Стоит отметить, что в течении двух дней участники смогут проехать дистанции 10 и 20 км, которые предназначены для взрослых и детские дистанции на 1, 3 и 5 км, а также принять участие в различных спортивных мастер-классах по лыжам.

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#спортсмены
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В Подмосковье у школьника оторвало часть кости на ноге на тренировке
16 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В Подмосковье у 15-летнего школьника оторвало часть кости на ноге во время тренировки по баскетболу. Об этом сообщают Вести Подмосковья.
Согласно сообщению, подросток поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу. Он жаловался на сильную боль в колене.

При осмотре врачи выяснили, что у школьника оторвался фрагмент большеберцовой кости. Оказалось, что во время тренировки по баскетболу подросток пытался научиться подпрыгивать до кольца, однако он пренебрег разминкой и получил травму.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в руках женщины взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», осколок ранил ей горло. По ее словам, она приобрела бутылку в местном магазине и его постаивла дома на полку. Спустя время россиянка решила выпить пиво, но после использования открывашки бутылка лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, попав ей в лицо и шею.


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#тренировки
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Подмосковные спортсмены участвуют в кубке России по боксу среди мужчин
16 января 2024, 13:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены поборются за кубок России по боксу среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по боксу стартовал 16 января в учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре.


В соревнованиях принимают участие 104 боксера из 36 регионов России. Московскую область переставляют Володя Мнацаканян и Константин Опольский из Ногинска, Алексей Семыкин из Электросталя, Дмитрий Двали и Рафик Амирханов из Балашихи, Святослав Тетерин из Люберец и Василий Егоров из Королева.

«Первыми на ринг из подмосковных боксеров выйдут Володя Мнацаканян и Алексей Семыкин. Их соперниками станут Михаил Прокопьев из Краснодарского края и Егор Шапочанский из Иркутской области соответственно», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что соревнования носят имя двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

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#московская область
#спортсмены
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В турнире по волейболу в Кашире приняли участие спортсменки из четырёх городов
16 января 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир по волейболу среди женских команд состоялся во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире в субботу, 13 января, за звание лучшей боролись четыре команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В соревнованиях прияли участие четыре команды — из Каширы, Озёр, Ступина и города Донское в Тульской области. Победу одержали представительницы Каширы», — говорится в сообщении.

Места на турнире распределились следующим образом: золото завоевала команда «Кашира», серебро — «Озерчанки», а третье место заняла команда из Донского «Спутник».

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#кашира
#спорт
#волейбол
#турнир
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Месси во второй раз подряд назван лучшим футболистом года по версии FIFA
РИА Новости: Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии FIFA
16 января 2024, 00:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал
Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.



Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». После этого американский журнал Time не только объявил его спортсменом года, но и признал «величайшим футболистом из ныне живущих».

Также Месси возглавил и список лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo. Бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» обошел своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, занявшего второе место. На третьей позиции расположился испанец Андрес Иньеста. На четвертом месте многолетний партнер Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании Хави, сейчас тренирующий каталонский клуб. Замыкает пятерку лучших бразилец Роналдиньо.

Ранее на церемонии The FIFA Best назвали имя лучшего тренера минувшего года. Им стал испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

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#футбол
#награда
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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола признан лучшим в 2023 году
15 января 2024, 23:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Наставник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по мнению Международной федерации футбола (FIFA), сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла 15 января в Лондоне.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.

В августе 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, а в декабре — клубный чемпионат мира.

Кроме Гвардиолы, на награду также претендовали итальянцы Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. Миланский «Интер» под руководством Индзаги в сезоне 2022/23 выиграл кубок Италии, а также дошёл ло финала Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл как раз команде Гвардиолы. А Спаллетти, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, ​«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу большую часть прошлого сезона возглавлял ​футбольный клуб «Наполи», впервые с 1990 года и эпохи Диего Марадоны выиграл ​итальянский чемпионат.

В женском футболе признана Сарина Вигман из Нидерландов, которая вместе со сборной Великобритании заняла второе место на последнем чемпионате мира.

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#футбол
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Футболист Пономарев заявил о переборе бразильцев в «Зените»
15 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto.com/CreativaImages

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в составе петербургского «Зенита» слишком много бразильских игроков.
«У «Зенита» уже давно перебор с бразильцами, уже наверное штук десять в команде набралось. Возможно, Семак не владеет ситуацией, и там заставляют покупать таких футболистов. Я раньше не слышал ничего про Артура, надо будет смотреть за ним в действии. То, что он перешёл из «Палмейраса», говорит о многом, это хорошая команда. Посмотрим, как он проявит себя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.

Ранее бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснял, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы.

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#спорт
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