Соревнования по лыжным гонкам прошли в Кашире

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«Спортсменов приветствовали заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова и тренеры. На 500-метровой, а также 2, 3 и 5-километровых дистанциях соревновались лыжники разных возрастных групп из городских округов Кашира, Ступино, Зарайск и Подольск. Участники гонки и болельщики согревались сладким чаем и горячей кашей», — отметили в пресс-службе.
Читайте также:
В Кашире прошел ледовый спектакль «Байки русской балалайки»
В турнире по волейболу в Кашире приняли участие спортсменки из четырёх городов
Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье