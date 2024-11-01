Каширские мастерицы вяжут носочки и рукавички для недоношенных детей

Клуб «Активное долголетие» из Каширы присоединился к стартовавшей 1 ноября благотворительной акции «Частичка добра». Её участники вяжут носочки и рукавички для новорождённых недоношенных детей из перинатальных центров Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.