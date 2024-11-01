Каширские мастерицы вяжут носочки и рукавички для недоношенных детей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Клуб «Активное долголетие» из Каширы присоединился к стартовавшей 1 ноября благотворительной акции «Частичка добра». Её участники вяжут носочки и рукавички для новорождённых недоношенных детей из перинатальных центров Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширские долголеты ежегодно готовятся к этой акции и на занятиях по творчеству с удовольствием вяжут носочки и варежки для детей. Принять участие в акции могут пожилые граждане – участники проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.Присоединиться к проекту могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.
Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий можно найти по ссылке.
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