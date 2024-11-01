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Каширские мастерицы вяжут носочки и рукавички для недоношенных детей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Клуб «Активное долголетие» из Каширы присоединился к стартовавшей 1 ноября благотворительной акции «Частичка добра». Её участники вяжут носочки и рукавички для новорождённых недоношенных детей из перинатальных центров Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширские долголеты ежегодно готовятся к этой акции и на занятиях по творчеству с удовольствием вяжут носочки и варежки для детей. Принять участие в акции могут пожилые граждане – участники проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.
Присоединиться к проекту могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.



Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий можно найти по ссылке.

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#активное долголетие
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#подмосковье
#московская область
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#новорождённые
Миноборнауки обозначило стоимость экзаменов для мигрантов
01 ноября 2024, 21:36

Фото: iStock/shironosov

Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства о стоимость сдачи экзаменов, необходимых для получения российского гражданства. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что для получения гражданства РФ мигранту необходимо сдать два экзамена: по русскому языку и по истории России и основам законодательства страны. Каждый из них обойдётся иностранцу в 2950 рублей.

Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ составит 5900 рублей, а для получения разрешения на работу или патента – 3800 рублей.

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#правительство
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В Москве пройдёт благотворительный фестиваль в поддержку животных
01 ноября 2024, 21:35

Фото: iStock/AngelaMacario

В Москве на Хлебозаводе №9 3 и 4 ноября состоится благотворительный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных.
В рамках мероприятия более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области попытаются найти новую семью и дом. Отмечается, что все животные здоровы, стерилизованы и социализированы.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. Также можно будет собрать подарки для животных из приютов.

«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей. Каждый питомец заслуживает быть увиденным и обрести семью, независимо от возраста или прошлого», — поделилась президент организатора фестиваля — фонда «Ника» Вера Митина.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ.

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#фонд
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В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро
01 ноября 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Богородском городском округе завершилась расчистка Бисерова озера. Работы проводили по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Площадь водоёма – около 400 тыс. кв. м. Поверхность очистили от капельно-водной растительности, убрали рогоз и камыш. Также вывезли и утилизировали строительный и бытовой мусор. Дополнительно удалили находившиеся в воде опасные деревья», – рассказали в министерстве.
Согласно легенде, озеро получило название благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Пропажу не нашли, а название закрепилось.

Сейчас очистка 37 га водной поверхности завершена. Озеро стало гораздо чище и привлекательнее для отдыха и рыбалки.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что программа расчистки водоёмов на 2024 год включает 27 объектов.

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#московская область
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#водоёмы
#экология
#минэкологии мо
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Россиянам дали важную рекомендацию по поводу выплат по ипотеке
Риелтор Барсуков рекомендовал делать первые платежи по ипотеке максимальными
01 ноября 2024, 21:14

Фото: iStock/Evkaz

Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что первые три года выплаты по ипотеке необходимо вносить по максимальной цене.
По его словам, это связано с тем, что проценты, начисляющиеся на сумму кредита, изначально большие.

«В досрочных платежах очень важен вот какой момент — максимально делать их в первые годы, потому что сумма кредита большая, проценты начисляются на всю сумму, поэтому они в первые годы самые большие. Поэтому нужно первые годы максимально гасить досрочно», — объяснил в беседе с NEWS.ru Барсуков.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

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#ипотека
#кредит
#россияне
#выплаты
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Рязанская БСМП предупредила о распространении фейков об учреждении
01 ноября 2024, 20:57

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

БСМП Рязани сообщает, что уволенные сотрудники дискредитируют действующих врачей медучреждения.
Репутацию больницы скорой медицинской помощи Рязани (БСМП) и её главврача Сергея Тарасенко пытаются испортить, публикуя ложь в социальных сетях.

«БСМП полностью обеспечена медикаментами и продуктами для питания пациентов, и уж тем более не отказывала никому из больных в оказании медицинской помощи. Работать в режиме 24 часа семь дней, постоянно находиться на страже здоровья населения, оказывать ежегодно экстренную помощь более чем 25 тысячам пациентов – это говорит само за себя», — рассказывают представители учреждения.

Отлаженная и качественная работа больницы и вызывает озлобленность у заказчиков подобных слухов. По словам БСМП, бывшие коллеги хотели обогатиться и вместо помощи людям, работать только над коммерческими проектами.

«Уволенные из больницы они никак не успокоятся и все стараются очернить тех врачей, которые честно выполняют свою миссию», — передаёт БСМП.

О какой конкретно ложной публикации идёт речь представители медучреждения не сказали. Они также не прокомментировали информацию, что часть больных БСМП выпишут или переведут в другие больницы, чтобы освободить место для раненых участников СВО.

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#больница
#больницы
#медучреждения
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В зоопарке Москвы появился на свет беличий саймири
01 ноября 2024, 20:54

Фото: iStock/ Wirestock

В Московском зоопарке 10 сентября родился детёныш беличьего саймири — обезьяны из тропических лесов Южной Америки, сообщает mos.ru.
После появления на свет самка обезьяны носит детёныша на спине и кормит молоком. Пол животного пока неизвестен, поскольку зоологи не хотят прикасаться к маленькой обезьяне, чтобы не подвергать её стрессу.

При рождении детёныш весил всего 100 грамм — весь взрослых особей обычно составляет от 600 грамм до 1,1 килограмма. Малыша уже можно увидеть в зоопарке. Его папа — самец Кай, а мама — самка Герда. У новорождённого детёныша также есть четырёхлетняя сестра Тутси.

«У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие «тетушки», а также подросшая Тутси», — отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке беличьи саймири поселились в конце 90-х годов. В то время после серьёзной реконструкции на новой территории открылся павильон «Приматы». С того времени состав групп этих животных менялся, некоторых животных могли видеть посетители, другие особи жили во внутренних помещениях. Самки приносят потомство раз в несколько лет. Каждое появление на свет детёныша — большое событие для зоопарка.

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#зоопарк
#детёныш
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#обезьяны
#московский зоопарк
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Бесплатные зубные протезы уже получили порядка 12 тыс. подмосковных льготников
01 ноября 2024, 20:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Бесплатным зубопротезированием уже воспользовались около 12 тыс. льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Оформить эту услугу в регионе могут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также неработающие пенсионеры и предпенсионеры с учётом доходов.
«В Подмосковье 12 тыс. льготников уже обеспечены бесплатными зубными протезами. Недавно мы сделали эту услугу удобнее, и жители могут обратится к стоматологу в государственной поликлинике в любом городе региона. А рекомендация врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в этом году на эту меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.

Для получения услуги зубопротезирования нужно посетить стоматолога, а затем подать заявление на оформление льготы на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
#зубы
#льготники
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
#вице-губернатор
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В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов
Российские учёные разработали ИИ для выбора тем выпускных работ для студентов
01 ноября 2024, 20:06

Фото: iStock/Poca Wander Stock

Специалисты Университета управления «ТИСБИ» в Казани разработали уникальную систему, помогающую студентам выбрать наиболее подходящую тему выпускной квалификационной работы (ВКР).
Так, система обрабатывает и генерирует персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальную траекторию обучения каждого студента, что делает выпускные работы более актуальными и значимыми.

«Система анализирует огромный массив данных: от базовых показателей успеваемости до более сложных. Мы учитываем даже такие факторы, как региональная специфика и карьерные траектории наших выпускников. Это позволяет не просто предлагать темы ВКР, а формировать актуальные направления исследований, которые будут полезны как для студента, так и для решения задач региона», – пояснила в беседе с Газета.ру проректор по цифровой трансформации, заведующая кафедрой Информационных технологий Университета управления «ТИСБИ» Ольга Федорова.

Ранее опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.

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#опрос
#рекомендации
#технологии
#студент
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В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме
01 ноября 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В подмосковных парках завершился финальный этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2024-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
С 27 по 31 октября сотрудники трёх региональных министерств оценивали состояния уборочной техники, инвентаря, а также готовность персонала к зимним условиям. В выездных проверках участвовали также представители администраций городских округов и дирекций парков.
«Подмосковные парки активно готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам, так как в это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Работники министерства и кураторы МосОблПарка выезжали в парки 21 городского округа. Они оценили их готовность к зиме и проконсультировали коллег перед началом сезона», – рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Как уточнили в ведомстве, проведён мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королёве, Луховицах, Коломне, в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском округах.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона в парках готовят обширную программу праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза, сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного досуга предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортинвентаря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В парках Подмосковья продолжается подготовка к зимнему сезону

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#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников