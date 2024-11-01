В Кашире провели ежегодную акцию «Согреем детские сердца»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В каширском храме Петра и Февронии Муромских прошла ежегодная акция «Согреем детские сердца». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После божественной литургии протоиерей Виталий Коценко побеседовал с детьми о семье, учёбе, добросердечии и взаимопомощи. Юная Лиза Чаплина прочитала собственное стихотворение «Мой папа», посвящённое находящемуся в зоне СВО отцу. В акции приняли участие замглавы муниципалитета Светлана Зосимова, депутаты окружного Совета депутатов Ян Реппель и Вячеслав Кузнецов.
После беседы со священником наставления ребятам дали почётные гости. А Виталий Коценко раздал подарки.
Как отметили в пресс-службе, акция «Согреем детские сердца» проходит несколько дней. Ранее в храме побывали дошкольники. А 1 ноября отец Виталий посетил Центр социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Там он встретился с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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«Добрые сердца наших детей – основа их светлых мыслей. Мы, взрослые, стараемся, чтобы дети стали нашим лучшим продолжением, чтобы они были умнее, добрее и отзывчивее, окружаем их заботой и теплом. Нынешняя акция как раз и позволяет это сделать», – сказал отец Виталий.
После беседы со священником наставления ребятам дали почётные гости. А Виталий Коценко раздал подарки.
Как отметили в пресс-службе, акция «Согреем детские сердца» проходит несколько дней. Ранее в храме побывали дошкольники. А 1 ноября отец Виталий посетил Центр социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Там он встретился с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Лора Луганская