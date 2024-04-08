В Подмосковье 27 апреля проведут для школьников «День добрых дел»

Фото: пресс-служба правительства МО
«День добрых дел» устроят для школьников Московской области в субботу, 27 апреля, ребятам предложат на выбор активности трёх направлений: физический труд, экскурсии и спорт. Организацию «Дня добрых дел» осудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с членами правительства региона и городских главами округов.
«27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а «День добрых дел». Детям не нужно будет учить литературу, алгебру или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителям», — сказал губернатор.Ожидается, что в «Дне добрых дел» примут участие около 1,1 млн учеников областных школ. Опрос о том, чем именно занять этот день, планируется провести на текущей неделе. После этого директора школ составят программу акции. В неё может войти уборка парков и воинских захоронений, а также пришкольных территорий, развешивание скворечников, спортивные соревнования и экскурсии на фермы и промышленные производства, в пожарные части и музеи.
«Важно, чтобы активности в этот день проходили в удобных, а, самое главное, интересных для детей форматах. Ну и, конечно, ко всем мероприятиям могут присоединиться родители», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Отмечается также, что музеи подготовили для «Дня добрых дел» специальную программу. В частности, ребят приглашают Серпуховский историко-художественный музей, усадьба Мураново, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и другие учреждения культуры.
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