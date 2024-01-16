В Кашире спасатели напомнили о правилах поведения на льду

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Спасатели Мособлпожспас напомнили каширянам о соблюдении правил поведения на льду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Спасателями ТУ №12 Мособлпожспас были проведены рейды, в рамках которых жителям Каширы о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах в зимний период.
Кроме этого, при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5–6 м.
Стоит отметить, что если при переходе через водоем у вас с собой если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.
В случаях возникновения чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону 112.
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«Помните, что нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, тумане или снегопаде. Также при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, но ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги<…> Нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке», — подчеркнули специалисты.
Стоит отметить, что если при переходе через водоем у вас с собой если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.
В случаях возникновения чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону 112.
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Мира Полтева