Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»

Фото: администрация городского округа Кашира
Полицейские отдела по вопросам миграции Каширского городского округа провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!».
Сотрудники полиции объяснили жителям порядок предоставления услуг.
Мероприятие должно содействовать сокращению очередей и быстрой работе миграционного пункта. По словам сотрудников полиции, главным преимуществом получения госуслуг в электронном формате является доступность из любой точки. Главное, чтобы был интернет.
В финале мероприятия участникам акции раздали наглядные памятки.
Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.
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Мероприятие должно содействовать сокращению очередей и быстрой работе миграционного пункта. По словам сотрудников полиции, главным преимуществом получения госуслуг в электронном формате является доступность из любой точки. Главное, чтобы был интернет.
Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.
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Мария Фирсова