Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии

Фото: Министерство благоустройство Московской области
Стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».
При этом подмосковные объекты были номинантами в различных номинациях. Три заняли призовые места. В их числе: лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода, природная зона отдыха «Синичка» в Красногорске и участок набережной Оки в Кашире «Кашира город на реке».
На площади 6,5 га была создана новая зона отдыха с дорожками для прогулок, настилами, качелями, а также смотровыми площадками.
На территории были оборудованы тематические площадки и обустроена родниковая зона. На набережной обустроили площадь для мероприятий и видовые точки.
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При этом подмосковные объекты были номинантами в различных номинациях. Три заняли призовые места. В их числе: лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода, природная зона отдыха «Синичка» в Красногорске и участок набережной Оки в Кашире «Кашира город на реке».
«Для нас это большая честь и предмет для гордости», —заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.В конце лета нынешнего года закончились работы по благоустройству набережной Оки в Кашире и открыли основной участок набережной. Работы проводились в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда».
На площади 6,5 га была создана новая зона отдыха с дорожками для прогулок, настилами, качелями, а также смотровыми площадками.
На территории были оборудованы тематические площадки и обустроена родниковая зона. На набережной обустроили площадь для мероприятий и видовые точки.
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Мария Фирсова