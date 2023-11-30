Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Фото: администрация городского округа Кашира
Каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.
Внимание уделяется и воспитанию ответственного потребления. Также мероприятие должно проявить активную гражданскую позицию и стремление сохранить природу для будущих поколений.
Организаторы надеются, что это станет стимулом для развития «зеленого предпринимательства».
Детский экологический центр поблагодарил детей, родителей и педагогов за то, что они приняли участие в акции и за желание улучшить экологическую обстановку.
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Внимание уделяется и воспитанию ответственного потребления. Также мероприятие должно проявить активную гражданскую позицию и стремление сохранить природу для будущих поколений.
Детский экологический центр поблагодарил детей, родителей и педагогов за то, что они приняли участие в акции и за желание улучшить экологическую обстановку.
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Мария Фирсова