В каширской библиотеке купцов Воронковых сохранили уникальную арку

Фото: администрация городского округа Кашира
Здание библиотеки имени Александра Воронкова в Кашире-1 знают многие местные жители.
Его построили в ХIХ веке. Сначала оно являлось чайной купцов Воронковых и располагалось на первом этаже. На втором жил хозяин с семьёй.
Во время Великой Отечественной войны здесь разместили приют для детей. Затем основали Дом колхозника. А в 50-ые годы прошлого века сюда переехала библиотека, которой в 2010 году присвоили имя ученого Александра Воронкова.
Краеведение считается одним из приоритетных направлений работы библиотеки. Здесь «поселился» клуб пчеловодов, тут проводятся и дегустации. Библиотека стала домом для разных клубов. Например, для женского «Татьяна», поэтического «Поколение». Всего библиотека собрала вокруг себя около 3 тысяч читателей.
Сотрудники библиотеки гордятся, что работают в здании с историей. Здесь сохранилась даже арка, через которую заезжали на лошадях. Ещё со времен, когда на этом месте был Дом колхозника, и селяне, приехавшие торговать, оставались ночевать.
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Во время Великой Отечественной войны здесь разместили приют для детей. Затем основали Дом колхозника. А в 50-ые годы прошлого века сюда переехала библиотека, которой в 2010 году присвоили имя ученого Александра Воронкова.
Сотрудники библиотеки гордятся, что работают в здании с историей. Здесь сохранилась даже арка, через которую заезжали на лошадях. Ещё со времен, когда на этом месте был Дом колхозника, и селяне, приехавшие торговать, оставались ночевать.
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Мария Фирсова