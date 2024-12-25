Школьников Каширы наградили за выступление на фестивале ГТО по плаванию

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В школе №7 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Кашира наградили сборную, занявшую первое место на фестивале ГТО «Проплыви на норматив». Ученики боролись за Кубок главы городского округа Михаила Шувалова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Награждение проводил начальник центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Грамоту вручили капитану команды – ученице 10 класса Анастасии Ивлевой. В личных состязаниях за первое место грамотами и медалями награждены Матвей Суслов и Алевтина Недовесова, за второе – Анастасия Ивлева и Тимур Васильев», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Гайворонский поздравил учеников с наступающим Новым годом, пожелав успехов в спорте и учёбе.
Читайте также:
Подмосковный горнолыжник Хорошилов взял золото на IV этапе Кубка России
Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе
В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
Лора Луганская