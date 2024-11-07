Каширские школьники побывали с экскурсией на биостанции «Кропотово»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию по биостанции «Кропотово» провёл для увлекающихся биологией старшеклассников каширской школы №4 научный руководитель станции, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития Олег Брандлер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На биостанции работают сотрудники многих лабораторий Института биологии развития им. Н.К. Кольцова. Кропотовская биостанция является местом деятельного сотрудничества с учеными многих российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений», — сказал Олег Брандлер.Он добавил, что сейчас на станции выводят новые сорта гречихи, петунии, одуванчика и календулы. Кроме того, здесь проводятся эксперименты с животными — здесь находится питомник по разведению русской выхухоли, идёт изучение коммуникативных способностей комаров и генетики пчёл.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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