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Каширские школьники побывали с экскурсией на биостанции «Кропотово»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию по биостанции «Кропотово» провёл для увлекающихся биологией старшеклассников каширской школы №4 научный руководитель станции, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития Олег Брандлер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На биостанции работают сотрудники многих лабораторий Института биологии развития им. Н.К. Кольцова. Кропотовская биостанция является местом деятельного сотрудничества с учеными многих российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений», — сказал Олег Брандлер.
Он добавил, что сейчас на станции выводят новые сорта гречихи, петунии, одуванчика и календулы. Кроме того, здесь проводятся эксперименты с животными — здесь находится питомник по разведению русской выхухоли, идёт изучение коммуникативных способностей комаров и генетики пчёл.




Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#биология
#экскурсия
Останина объяснила необходимость создания детсадов при вузах
07 ноября 2024, 18:27

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о востребованности создания детских садов при вузах, поскольку многие молодые родители являются студентами или аспирантами.
«Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Останина.

Она отметила, что уже сейчас правительство реализует меры поддержки молодым семьям в разных регионах страны.

А RT запустил новый проект о семьях, которые решили переехать в Россию и обрели здесь настоящую Родину и дом. Так, в первой серии зрители узнают историю семьи Максима и Галины Кибалка, которые приехали из Израиля. Из-за поддержки нашей страны в специальной военной операции, а также отстаивания традиционных семейных ценностей, из-за чего семья подвергалась травле, им пришлось покинуть Израиль и перебраться в РФ. Отмечается, что депутат Госдумы РФ Мария Бутина уже помогла семье урегулировать вопросы с документами по гражданству.

Ранее сообщалось, что серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья».

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В 220 подмосковных домах в октябре отремонтировали пандусы и перила
07 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В октябре от жильцов многоквартирных домов Подмосковья поступило более 220 заявок на ремонт пандусов, перил и ступеней. Все обращения управляющие компании отработали, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонт проведён под контролем инспекторов ведомства. Согласно правилам, пандусы должны быть оснащены поручнями и иметь небольшой угол наклона. Это делает конструкцию безопасной и удобной для всех групп населения.
«В октябре специалисты управляющих организаций заменили устаревшие или повреждённые элементы, устранили дефекты конструкций, выполнили покраску», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в случае необходимости ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на заявки, можно сообщить о проблеме в территориальный отдел министерства.

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#мкд
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Воробьёв с ребятами из «Движения первых» побывали на авиабазе в Кубинке
07 ноября 2024, 16:58

А. Воробёв (в центре) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с участниками «Движения первых» навестил пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на авиабазе в Кубинке. С главной региона приехали около 100 детей из разных городов Подмосковья – активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети участников СВО.
С 4 по 10 ноября Министерство информации и молодёжной политики Московской области проводит для них смену в лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Для детей организованы конкурс талантов, экологический квиз, спортивные соревнования, профориентационные и другие мероприятия. Одним и-з главных пунктов программы стала экскурсия на авиабазу.
«Здесь собрались самые активные ребята из Подмосковья, вовлечённые в очень важные и добрые дела. Вы себя проявляете и в школе, и в творчестве, во всё, что вас окружает, стараетесь вносить свою лепту. И вот сегодня мы решили встретиться с вами в таком легендарном месте, чтобы познакомиться с нашими героями из пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Каждый их авиационный показ – это шедевр. Лётчики пригласили нас к себе летом, когда мы были в лагере «Литвиново», – рассказал Воробьёв.
А. Воробёв (в центре) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребята посетили музей пилотажных групп, увидели там документы, связанные с историей города, награды и благодарности лётчикам за их виртуозные выступления на многочисленных авиашоу. Есть там и раритетные экспонаты – например, личное дело, фотографии и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, прославленного аса Ивана Кожедуба. В годы Великой Отечественной войны он сбил 62 вражеских самолёта – больше всех среди советских лётчиков.
«Мы – кураторы лагеря «Литвиново», проводим с ребятами беседы, организуем экскурсии и мероприятия. В лагере много детей участников СВО, поэтому стараемся бывать там чаще, поддерживать, вдохновлять. Когда в июне приезжали туда, то встретились с Андреем Юрьевичем Воробьёвым и договорились о новой встрече на нашем аэродроме в Кубинке, чтобы ребята могли глубже погрузиться в мир авиации, посмотреть самолеты, музей», –сказал старший лётчик авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Валерий Соков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Пилот авиагруппы «Стрижи» Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать лётчиком.
«Я поступал в лётное училище трижды. Там очень важно иметь хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне пришлось удалить миндалины, потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге, врачи дали добро и меня приняли. У меня отец – военнослужащий, он хотел стать лётчиком, но не смог поступить в училище. Стал авиационным инженером. А я исполнил его мечту. Летаю с 2018 года, в 2021-м пришел в «Стрижи», пилотирую МиГ-29», – рассказал Вячеслав.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом самолёта МиГ-29 и многоцелевого истребителя Су-30.
«Было очень круто! Я никогда раньше не сидела в кабине даже пассажирского самолёта. А тут побывала в военном, увидела приборы, пульт управления, представила, как веду эту машину», – поделилась 12-летняя Зоя Бобыкина из Лосино-Петровского.
«Движение первых» было образовано в 2022 году. Идею его создания поддержал президент. Филиалы открылись в каждом регионе. В Московской области местные отделения действуют в 54 городских округах. На базе образовательных организаций, молодёжных центров, учреждений культуры и спорта создано более 1,1 тыс. первичных отделений. Подмосковное представительство «Движения первых» – самое многочисленное в стране. Оно насчитывает более 325 тысяч человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я хочу пожелать всем вам успехов, ребята. Важно, чтобы у нас всегда были общие темы, которые делают нас единой семьей. Я уверен, что благодаря вашей активности и вовлечённости у нас растёт такое поколение, которое будет развивать нашу страну, делать её процветающей. Вы – большие молодцы, так держать», – обратился к детям губернатор.
В рамках «Движения первых» в Московской области сегодня реализуются образовательные проекты и патриотические мероприятия, которые проходят в разнообразных форматах. Министерство информации и молодежной политики Московской области курирует региональные отделения «Движения первых», проводит смены в детских оздоровительных лагерях, помогает организовывать мероприятия и конкурсы, поощряет самых активных.

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«Призналась, что боится умереть»: муж певицы Ринчиновой, скончавшейся во время родов, не верит, что её смерть была случайной
07 ноября 2024, 16:22

Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой

Во Владикавказе 4 ноября ушла из жизни 36-летняя оперная певица Мария Ринчинова. Она была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии и находилась на седьмом месяце беременности. По информации мужа Марии, у неё возникли осложнения, из-за которых ей потребовалось операция, после которой Мария так и не очнулась. Детали этой трагической истории расскажет «Радио 1».

Обстоятельства смерти Марии Ринчиновой


Муж певицы Найдан Ринчинов сообщил, что его жена попала в больницу 29 октября с жалобами на головную боль и плохое самочувствие. В этот момент она была на седьмом месяце беременности.

2 ноября Мария позвонила супругу и сказала, что у неё отошли воды. Врачи оказали ей необходимую помощь, и женщину перевели в палату интенсивной терапии. Через сутки специалисты определили количество оставшихся околоплодных вод. Медики утверждали, что состояние ребёнка можно стабилизировать и рекомендовали продлить беременность.

Но на следующий день муж Марии узнал страшную новость.
«Около пяти утра она сказала мне, что плод никак не реагирует и она не чувствует его. Ей сделали УЗИ, чтобы послушать сердцебиение ребенка, в ходе которого выяснилось, что мы потеряли плод, сердцебиение не было обнаружено. Ей поставили укол, чтобы стимулировать роды, но здесь тоже запутанная какая-то история», — поделился подробностями с VOICE Ринчинов.
Мужчина также рассказал, что Марии диагностировали эмболию — заболевание, которые вызывает нарушение кровоснабжения.

Ринчиновой назначили операцию по удалению плода. Перед этим она разговаривала со своим возлюбленным. Муж певицы рассказал, что его жена говорила так, словно знала, что умрёт.
«Она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится умереть. У нее была какая-то тревога», — сказал он.
К сожалению, предчувствие Марию не подвело. После операции она так и не пришла в себя, и в 11:55 врачи констатировали её смерть.
«Эмболия — это когда околоплодные воды попадают в кровеносные сосуды, блокируя кровоснабжение, как тромб. И из-за этого смерть у нее была мгновенная, она ничего не почувствовала», — отметил вдовец.
Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой

Халатность врачей


По словам мужа покойной артистки, никаких предпосылок для трагедии не было. Мария успешно вынашивала две предыдущие беременности без каких-либо осложнений. Найдан утверждает, что проблемы со здоровьем у Марии были, но не настолько серьёзные. Певица чувствовала себя хорошо, однако во время беременности анализы показали повышение уровня сахара и давления. Муж певицы не может поверить, что это могло стать причиной её смерти.

Ринчинов заявил о намерении писать заявление в прокуратору, Министерство внутренних дел и Росздравнадзор, чтобы органы начали служебную проверку по этому делу. По его словам, то, что ему рассказывала Мария, сильно отличается от показаний врачей. Мужчине кажется, что причиной трагедии стало не что иное, как халатность медицинского персонала.
«Мне почему-то кажется, что сам процесс оказания помощи был долгим. Я с Машей постоянно находился на связи, она информировала меня обо всем. А после трагедии врачи говорили другое. Сегодня Маша находится в морге, там произвели вскрытие. После получения заключения я буду делать независимую экспертизу. Я не могу сейчас сказать наверняка, врачебная это ошибка или нет. Есть некоторые подозрения, поэтому я и буду писать заявления», — сообщил Ринчинов.

Похороны Марии Ринчиновой


Даты прощания с Марией пока не названы. Известны, что похороны состоятся на родине певицы в Бурятии. Родные Марии организовали сбор средств для транспортировки тела из Владикавказа.
«Сейчас я буду заниматься перевозкой тела Марии на родину. Мне надо будет организовать перевозку сначала до Минеральных Вод, затем до Новосибирска или Москвы, а потом уже до Улан-Удэ», — рассказал муж артистки.

Найдан и Мария прожили вместе четыре года. В браке у них родилась общая дочь, которой сейчас три года. Также у Марии есть старшая дочь от предыдущих отношений, которая учится на ветеринара в институте.

Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой

Мария Ринчинова


Найдан описал Марию как хорошего, яркого человека с отменным чувством юмора.

«Сегодня я говорил с театральной труппой, они сказали, что она влюбила в себя всех, весь коллектив. Она учила партии в кратчайшие сроки, у нее была обширная концертная программа. Все свои наряды, макияж и прически продумывала до самых мельчайших деталей сама», — рассказал муж Марии.
Артистке нравилось участвовать в детских театральных представлениях. Она мастерски перевоплощалась в других персонажей.
«Ей всегда доставались яркие роли: злючки-колючки или принцессы, и ей это очень нравилось. В постановках она оттачивала свое актерское мастерство. Во Владикавказе Маша прожила последний год, где проработала в новом театре. Она сразу влилась в коллектив», — рассказал Найдан.

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В Химках построят пятиэтажный паркинг на 500 машин
07 ноября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлахитектуры

Пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь пятиэтажного здания паркинга с одним подземным этажом составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят также автомойку на два поста, помещения ритейла и продуктовый магазин. Благодаря реализации этого проекта в округе появится ещё 100 рабочих мест», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что крыша паркинга также будет использоваться — там организуют открытую автостоянку.

На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение, а также обустроят ещё одну открытую стоянку.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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#владислав гордиенко
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#мособлархитектура
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Озвучена самая частая причина увольнений россиян
Карьерный эксперт Семеренко: Частая причина увольнений – обманутые ожидания
07 ноября 2024, 15:47

Фото: iStock/pcess609

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко заявил, что одной из самых частых причин увольнения россиян являются обманутые ожидания.
«Кандидат на собеседовании договаривается с работодателем на определённый уровень дохода, согласовывает график и условия работы. Если же на деле всё выходит иначе — низкая оплата труда, задержка или даже невыплата заработной платы, переработки — человек принимает решение о смене работы», — пояснил в беседе с RT Семеренко.

В числе причин увольнений специалист назвал отсутствие карьерного роста, неподходящий уровень зарплаты, выгорание и стресс.

А благодаря исследованию «Мегамаркет» и Rambler&Co стало известно отношение россиян ко Дню матери. Так, выяснилось, что большинство граждан не знают, когда празднуется эта дата. Как пишут «Известия», из тех, кто знает о празднике, 57% опрошенных поздравляет всех близких, у которых есть дети, 43% — лишь своих мам и бабушек.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.

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В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными
07 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/pcess609

За десять месяцев текущего года в Московской области произошло более 3,1 тыс. ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% меньше, чем за аналогичный период текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Зафиксировано 3186 дорожно-транспортных происшествий с жертвами и пострадавшими, число таких ДТП снизилось на пять процентов. Снизилось также число погибших — на четыре процента, число раненых — на шесть процентов», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что самыми аварийными месяцами стали август и октябрь — было зафиксировано больше всего погибших в ДТП. А меньше всего людей погибло в авариях в феврале, апреле и сентябре. При этом самым частым видом ДТП остаются наезды на пешеходов и столкновения.

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#московская область
#алексей гержик
#подмосковье
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Готовность студенческого общежития в Одинцове превысила 30%
07 ноября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Студенческое общежитие Московского государственного института международных отношений (МГИМО) возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 30%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних перегородок», — отметили в министерстве.
Согласно проекту, общая площадь здания составит более 4,9 тыс. квадратных метров. Жилые комнаты будут расположены со второго по четвёртый этажи, в каждой из их предусмотрены ванные комнаты и кухни-ниши. В здании также будут комнаты бытового обслуживания, буфет на 22 места и медпункт с изолятором.

Ввести новое общежитие в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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#строительство
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Строящееся в Кашире здание полиции подключили к отоплению
07 ноября 2024, 14:45

Фото: Иван Дубров / ГАУ АИС «Подмосковье»

В Кашире появилось отопление в строящемся на 1-й Дзержинской улице здании полиции. Работы вышли на финишную прямую. На объекте завершают отделочные работы, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
«МУП «Теплосеть» подключило здание по временной схеме. Сейчас в нём тепло. Контур закрыт, обогреватели работают», – отметил замруководителя проекта Дмитрий Дрёмов.
Сейчас сотрудники прокладывают трубы для подключения здания полиции к отоплению на постоянной основе. Внутри завершают укладку напольного покрытия. Также рабочие устанавливают двери. На объект уже завезена мебель и оборудование для лабораторий.
«Объект завершён на 95%. Заканчиваются отделка помещений и устройство вентилируемого фасада. Проводится пусконаладка инженерных систем», – рассказал Дрёмов.
Здание введут в эксплуатацию в два этапа. На первом заработает административный корпус, на втором – изолятор временного содержания.

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Подмосковье ищет медработников