Каширские школьники посетили Международный Кремлёвский бал

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Школьники из городского округа Кашира приняли участие в IX Международном Кремлёвском благотворительном кадетском бале.
Муниципалитет представляли восьмиклассники школы с углублённым изучением отдельных предметов №7 Максим Никитин и Марина Московская, сообщили в пресс-службе администрации.
Там добавили, что каширские кадеты были удостоены чести побывать на мероприятии за успехи в учёбе и спорте. Все они прошли предварительный отбор.
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«Гостями бала стали 2,5 тыс. представителей российской молодежи из 1053 образовательных учреждений всех регионов, а также 35 иностранных государств. Праздник был посвящён Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что каширские кадеты были удостоены чести побывать на мероприятии за успехи в учёбе и спорте. Все они прошли предварительный отбор.
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Лора Луганская