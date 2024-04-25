Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»

В период с 6 по 31 мая в общеобразовательный учреждениях пройдут уроки по теме «Технологии в интернет-торговле» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.