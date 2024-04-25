Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Команда из Каширы стала победителем зонального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводили 23 апреля на базе ГАПОУ «Губернский колледж» городского округа Протвино.
Стоит отметить, что школьники будут переставлять честь своего городского уже на областном этапе конкурса.
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«Команда школы № 7 городского округа Кашира под названием «На SoS» (педагог-организатор: Дмитрий Михайлович Крутогорский) принимала участие в следующих номинациях: комбинированная пожарная эстафета, надевание БОП, завязывание специальных узлов на скорость на пожарных веревках, стенгазета, смотр строевой песни, конкурс знатоков», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что школьники будут переставлять честь своего городского уже на областном этапе конкурса.
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Мира Полтева