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Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»

25 апреля 2024, 11:05
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Команда из Каширы стала победителем зонального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводили 23 апреля на базе ГАПОУ «Губернский колледж» городского округа Протвино.

«Команда школы № 7 городского округа Кашира под названием «На SoS» (педагог-организатор: Дмитрий Михайлович Крутогорский) принимала участие в следующих номинациях: комбинированная пожарная эстафета, надевание БОП, завязывание специальных узлов на скорость на пожарных веревках, стенгазета, смотр строевой песни, конкурс знатоков», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что школьники будут переставлять честь своего городского ​уже на областном этапе конкурса.

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В ГД пояснили идею ограничить продажу алкоголя в майские праздники
Депутат Хамзаев пояснил идею ограничения продажи алкоголя в майские праздники
25 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/ipopba

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым ограничить продажу алкогольной продукции в майские праздники, считая, что россияне не должны в выходные дни сосредотачиваться на выпивке.
По его словам, в праздничные дни важнейшим должен оставаться созидательный фактор.

«Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание. 9 Мая — священный праздник. И хотелось бы, чтобы этот день (граждане — ред.) больше на созидание потратили, потратили на память», — заявил Хамзаев в беседе с RT.

Таким образом, депутат уверен, что необходимо ограничить продажу алкогольной продукции на время майских праздников. Такая мера, по мнению Хамзаева, сыграет позитивную роль для россиян.

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В сёлах и деревнях Подмосковья отремонтируют около 220 км дорог
25 апреля 2024, 11:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 220 километров покрытия отремонтируют эти летом на региональных дорогах, проходящих по территории деревень, сёл и других небольших населённых пунктов Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Свыше трети программы ремонта региональных дорог в текущем сезоне составили подъездные дороги и участки, проходящие по территории посёлков, сёл и деревень. К осени более чем на 70 участках региональных дорог в 30 округах обновят почти 220 км покрытия», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что более 45 километров на 14 участках региональных дорог попали в программу ремонта в этом году по итогам народного голосования на портале «Добродел». Программа размещена на официальном сайте ведомства.

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#подмосковье
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В Госдуме одобрили идею о страховании ответственности владельцев ТЦ
25 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/NiseriN

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею об обязательном страховании владельцев торговых центров и концертных залов ответственности перед посетителями.
«Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев объектов массового пребывания людей, с одной стороны, заставит их более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих объектов, а с другой, позволит защитить права и интересы посетителей», – сказал Выборный в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, часто бывает, что на поиск виновного в ЧП, привлечение его к ответственности и возмещение вреда уходят годы. При этом средства на лечение и восстановление требуются сразу. Таким образом, Выборный считает, что такая мера сможет ускорить процесс получения выплат пострадавшими.

Депутат добавил, что несчастные случаи в местах массового пребывания людей – не редкость. Они происходят из-за нарушения норм противопожарной и санитарной безопасности или некачественной антитеррористической защищенности объектов.

Ранее Всероссийский союз страховщиков призвал принять закон об обязательном или вмененном страховании гражданской ответственности владельцев мест массового пребывания людей. Благодаря такой мере посетили смогут получить выплаты в случае возникновения какого-либо происшествия.

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Галкин* подал кассационную жалобу в суд
Галкин* подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов
25 апреля 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Артист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А*», — уточняется в сообщении на портале.

Напомним, Максим Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачёвой покинул Россию в 2022 году. Семья обосновалась в Израиле, откуда Галкин* неоднократно делал громкие заявления о проведении специальной военной операции и политической обстановке в России.

В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом. В прошлом году шоумен уже пытался обжаловать это решение, однако, ​суд встал на сторону Минюста.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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Специалисты дали советы мамам, как сохранить тёплые отношения с дочерями
Психолог Игонина рассказала, как сохранить близкие отношения маме с дочерью
25 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Choreograph

Тёплые и доверительные отношения между ребенком и родителем необходимо формировать с самого детства. Специалист семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь и специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дали советы мамам, как не испортить связь с дочерями.
Лимарь считает необходимым признавать свободу и выбор ребёнка, уважать его личное пространство и стараться не контролировать каждый шаг. Кроме того, следует отмечать его успехи и поддерживать в любых начинаниях и быть готовыми всегда прийти на помощь.

«Также важно обращаться к дочери за помощью – просить помочь разобраться с новыми технологиями или просто спрашивать совета. Это покажет ребенку его важность для мамы и укрепит дружбу между близкими людьми», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в общении с дочерью важно вместе готовить любимые блюда, организовывать совместные встречи с родственниками и друзьями, а также быть терпеливыми к капризам и истерикам дочери.

При этом психолог Игонина порекомендовала мамам соблюдать личные границы дочерей. Она считает, что мама и дочка вряд ли смогут стать лучшими подругами. Психолог пояснила, что редкая мама сможет выслушать сокровенные мысли девочки и не вмешаться со своими осуждениями.

«Основной причиной ухудшения отношений является протест взрослению дочери со стороны матери. Как правило, он проявляется, когда она не испытывает удовлетворения от собственной личной жизни, отсутствует отдушина в виде увлечений и хобби, мало интересов. Тогда в основном все ее время посвящено заботе о дочке, опеке и, как следствие, мама хочет получать от дочери то же самое», – пояснила Игонина в интервью «Москве 24».

Кроме того, по ее словам, желание иметь идеальную дочь может привести к разочарованию. Мать призывает дочь выбирать «правильных» молодых людей профессию и соблюдать правила внешнего вида, однако дети при этом ощущают давление со стороны родителя, а мать – разочарование.

Игонина посоветовала мамам принимать своих дочерей такими, какие они есть, и гордиться ими.

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Школьников и студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена»
25 апреля 2024, 10:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пятый сезон конкурса для школьников и студентов техникумов и колледжей «Большая перемена» стартовал в апреле, принять в нём участие приглашают учеников 1-10 классов, студентов средних специальных учебных заведений, а также педагогов-наставников, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс проводится по 12 направлениям-вызовам: от технологий и науки до искусства и творчества. В этом году конкурс посвящён семейным ценностям и традициям», — отмечается в сообщении.
Первые этапы конкурса проводятся дистанционно. Ребят ждёт решение кейсовых заданий, кроме того, можно будет пройти тестирование на тип личности, эрудицию, предпочитаемый способ действия и вид интеллекта.

Очные полуфиналы конкурса проведут во всех федеральных округах страны, финал для учеников до 7 класса включительно и участников международного трека состоится в июле в «Артеке», а для студентов техникумов и колледжей — в ноябре в Нижнем Новгороде.

Победители получат денежные призы.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта.

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#конкурс
#школьники
#дети
#студенты
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В Подмосковных школах в мае проведут уроки «Технологии в интернет-торговле»
25 апреля 2024, 10:40

Фото: istockphoto / Ridofranz

В период с 6 по 31 мая в общеобразовательный учреждениях пройдут уроки по теме «Технологии в интернет-торговле» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В рамках уроков школьникам предстоит пройти обучение из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. В ходе занятий смогут узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучить ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

«Мы ежедневно пользуемся сервисами доставки и маркетплейсами, и, порой, даже не подозреваем, какая большая и сложная работа аналитиков, программистов, дата-сайентистов, тестировщиков скрывается за этой привычной нам легкостью «в пару кликов». Новый урок, который мы запускаем в партнерстве с Ozon Tech, расскажет школьникам, как работает маркетплейс, как анализируются интересы покупателей и даже как протестировать внештатную ситуацию - тем самым помогая попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений и взглянуть изнутри на сложный технологический процесс», — поделился гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Стоит отметить, что благодаря подобным мероприятиям школьники могут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений, а также узнать, как устроены привычные интернет-сервисы.

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#экономика
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#интернет
#школьники
#обучение
#подмосковье
#программирование
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В России могут запретить продажу алкоголя на майских праздниках
Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя на майских праздниках
25 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/tbralnina

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, соответствующий документ имеется в распоряжении у РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», — сообщается в тексте документа.

Хамзаев также подчеркнул, что подобный запрет поможет сохранить здоровье россиян, а также оградить их злоупотребления спиртными напитками во время праздничных выходных.

Запрет на продажу алкоголя 9 мая Хамзаев назвал ясным посылом к более бережному и уважительному отношению к великой победе, ветеранам, памяти и истории.

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#алкоголь
#майские праздники
#михаил мишустин
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Онлайн-услугу для банков в Подмосковье дополнили «умным» сервисом
25 апреля 2024, 10:28

Фото: iStock/SeventyFour

Услугу для банков оптимизировали на региональном госпортале в Московской области, теперь в форму для предоставления документов участникам льготного кредитования бизнеса внедрено автозаполнение полей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Глава министерства Надежда Куртяник отметила, что в области постоянно ведется работа по оптимизации цифровых услуг, благодаря чему они становятся удобнее для пользователей, кроме того, оптимизация сокращает время оказания услуги и снижает вероятность отказов.

«Для этого мы подключаем к электронным формам «умные» сервисы, экспертные системы, сокращаем список обязательных документов», — пояснила Куртяник.
В министерстве отметили, что оптимизирована была услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования». Теперь на этапе подачи заявления при введении ИНН основные данные организации появляются автоматически. Заявителю остаётся заполнить оставшееся и прикрепить нужные документы.

Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — семь рабочих дней.

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#госуслуги
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