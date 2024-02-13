С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«В Кашире продолжается уборка общественных пространств, дорог и тротуаров от наледи. Все профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Также улицы и дороги ежедневно обрабатывают противогололёдными материалами. На прошлой неделе было вывезено 1410 «кубов» снега», – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что МБУ «Благоустройство» обслуживает в округе более 500 тыс. кв. м территории. В администрации жителей попросили откликаться на объявления обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах, убирать автомобили из дворов. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов и размещаются в домовых чатах.
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