С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега

График движения пригородных поездов Казанского направления изменится на период с 17 по 29 февраля из-за плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

«С 17 февраля до конца месяца будут вестись работы по усилению контактной сети в границах будущей станции Митьково и Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.



Из-за работ в указанных период с 00:05 до 06:05 будут поочерёдно перекрываться первый и второй пути между Казанским вокзалом, станцией Перово и будущей станцией Митьково. В связи с этим из расписания выведут рейсы МЦД-3, курсирующие с полуночи до часа ночи и с 04:30 до 06:30.

Ка Казанском направлении интервалы между электричками увеличат до 40 минут, у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые будут следовать по укороченному маршруту — до станции Выхино.

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