Каширские школьники участвуют в образовательных программах Центра «Взлёт»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширские учащиеся активно участвуют в подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, демонстрирующих успехи в общеобразовательных предметах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Профильные программы по 24 предметам проводит образовательный Центр «Взлёт» в структуре АНО «Гимназия им. Е.М. Примакова».
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Как отметили в пресс-службе, формируя олимпиадное сообщество, тренеры-педагоги решают образовательные задачи и работают над развитием командного духа участников профильных смен.
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«Каширские школьники принимают активное участие в образовательных сменах в очном и дистанционном форматах. На декабрьские смены по праву, обществознанию и искусству были приглашены 19 учащихся из школ №2, 3, 7, 9. Участники программ могут качественно подготовиться ко всем этапам олимпиады», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Как отметили в пресс-службе, формируя олимпиадное сообщество, тренеры-педагоги решают образовательные задачи и работают над развитием командного духа участников профильных смен.
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Лора Луганская