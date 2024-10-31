Каширские волонтёры собрали вещи и корма для бездомных животных

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском молодёжном центре завершилась акция по сбору помощи для бездомных животных «Добрый друг». Всего «Волонтёрам Подмосковья» удалось собрать 20 кг корма, а также костюмы для собак, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребята принимают активное участие в акции, ежегодно собирают корм для кошек и собак. Для них это возможность помочь четвероногим друзьям, которые оказались без любящей семьи и тёплого уголка в доме. Выражаем большую благодарность всем неравнодушным жителям и волонтёрам», – сказал эксперт отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Максим Андреев.Все собранные вещи и корма волонтёры передадут в приюты для животных.
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Лора Луганская