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Каширских долголетов научили делать оригинальные новогодние подсвечники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Красивые новогодние подсвечники из обычных банок научились делать члены каширского отделения программы «Активное долголетие» на творческом мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пламя свечи создает волшебный, мягкий свет, который предаёт любой комнате мистический оттенок. Самое интересное в изготовлении подобного подсвечника – это возможность дать волю воображению», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



До Нового года творческие занятия будут проходить 24, 25, 26, 27 и 28 декабря в городе Кашира, а также в посёлке Богатищево и деревнях Тарсково и Кокино. Записаться на любые занятия в рамках программы «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет по телефону: +7 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#мастер-класс
#творчество
Умер крокодил-актёр из фильма «Крокодил Данди»
23 декабря 2024, 16:55

Фото: iStock/ phototrip

Крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, передал парк на странице в социальной сети.
«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма «Крокодил Данди». Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи», — подчёркивалось в сообщении.

Гребнистого крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х годах. В 2008 году он начал жить в крокодиловом парке Crocosaurus Cove и за весь этот временной период так и не обзавелся парой, а «пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей».
Как обратили внимание в Crocosaurus Cove, после своего участия в фильме «Крокодил Данди» Берт стал одним из наиболее узнаваемых крокодилов в мире и способствовал формированию образа Австралии как «страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы».

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#звёзды
#животное
#смерть
#австралия
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В Мытищах снесли аварийный многоквартирный 92-летний дом
23 декабря 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный кирпичный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Советской улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 24 квартиры был построен в 1932 году, его общая площадь составляла свыше 2 тысяч квадратных метров. Со временем ключевые элементы здания пришли в негодность, и постройку признали аварийной. В первом квартале текущего года жильцов из дома расселили, а здание внесли в список на снос», — говорится в сообщении.
Работы по сносу аварийного дома завершили в текущем месяце. В настоящее время участок, который занимал дом, свободен от постройки, строительный мусор вывезли и утилизировали.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мытищи
#снос
#аварийное жильё
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В Ульяновской области беременным студенткам будут выплачивать по 200 тыс. рублей
23 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Беременным студенткам в Ульяновской области предоставят социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. Эта мера поддержки начнёт действовать с 2025 года.
Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, передаёт телеграм-канал SHOT. Со следующего года будущие мамы, обучающиеся в вузах и колледжах Ульяновской области на очном отделении, будут получать указанную выплату в рамках программы поддержки молодых семей.

Воспользоваться данной выплатой смогут студентки, прожившие на территории региона не менее одного года до того, как поступили в вуз. Срок беременности должен составлять не менее шести месяцев.

Кроме выплат, при высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания для детей до трёх лет. Мамы-студентки смогут оставлять там малышей на время занятий.

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#губернатор
#вуз
#беременность
#выплаты
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Метро в Видное: когда построят, ближайшее станции и как доехать в Москву
23 декабря 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Видное — один из городов-спутников Москвы, который в 2006 году стал победителем конкурса на звание самого благоустроенного города России среди населённых пунктов с численностью населения менее ста тысяч человек.
Несмотря на то, что город находится в четырех километрах от Москвы, не все москвичи и гости столицы знают, как добраться до него. О планах по улучшению инфраструктуры и транспортной доступности города Видное читайте в материале «Радио1».

Когда будет метро в Видное


В начале 2019 года Правительство Москвы приступило к реализации крупного транспортного проекта, который свяжет Подмосковье и Москву ветками наземного метро, получившим название Московские центральные диаметры (МЦД).

В период с 2025 по 2027 год планируется запуск пятой линии Московских центральных диаметров. Эта линия пройдет через Москву и соединит подмосковные города Щелково, Мытищи и Пушкино на севере, а также Видное и Домодедово на юге.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ближайшие станции метро к Видному


Ближайшая к городу Видное станция метро Нагатинская. Отсюда удобно делать переход до железнодорожной станции павелецкого направления и садиться на пригородную электричку до поселка Расторгуево рядом с городом Видное. Также удобной для пересадки на электричку может быть станция Каховская.

Через станцию метро Бутово ходит автобус номер 379. Данный маршрут курсирует с интервалом двадцать минут.

В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках
В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках

Как добраться из Видного в Москву


Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Автобус — маршрут №308 связывает город Видное с метро «Домодедовская» время в пути составит примерно 29 минут. Маршрут №708 курсирует до станций метро: «Красногвардейская», «Зябликово» и «Алма-Атинская».

Пригородная электричка — ближайшая железнодорожная станция к Видному — «Расторгуево». Оттуда можно доехать до Павелецкого вокзала, а затем пересесть на метро.

МЦД-5 в Видном


Фото: РИА Новости/ Илья Наймушин

Согласно плану развития, новая ветка МЦД 5 должна связать между собой несколько подмосковных городов с юга на север — Домодедово, Видное, Москва, Мытищи и Пушкино. Станция МЦД-5 в Видном должна будет заработать на существующей станции Расторгуево Московской железной дороги.

Предварительная схема включает в себя 36 станций с пересадками на станциях метро: Царицыно, Печатники, Текстильщики, Нижегородская (МЦК), Авиамоторная и Электрозаводская.

В июле 2023 года начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что запуск Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5) отложен до 2026 года. Ранее власти рассчитывали на его открытие в 2025 году.

В конце ноября 2024 года начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков на встрече с москвичами заявил, что проект МЦД-5 не остановлен.

«Что касается D5, я не слышал от правительства Москвы решений о какой-то кардинальной остановке проекта. Ярославским и Павелецким направлением мы продолжим заниматься в любом случае — это указано в стратегиях», — цитирует Виктора Кальщикова издание MSK1.RU.

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Жителям Подмосковья рекомендовали оплатить счета до 26 декабря
23 декабря 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

МосОблЕИРЦ начинает выпуск платёжных документов за декабрь. В ближайшее время счета будут сформированы в личном кабинете и отправлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Расчётный центр разъяснил особенности оплаты коммунальных счетов за последний месяц года. Срок выпуска квитанций традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить Новый год с оплаченными коммунальными услугами. Оплатить счета рекомендуется до 26 декабря. Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном графике, могут оплатить квитанции за декабрь в привычные сроки», – говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что если счёт за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могли не отразиться в платёжном документе за декабрь и будут учтены в январе 2025 года

Как напомнили в министерстве, оплатить счета без банковской комиссии можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра, в клиентских офисах расчетного центра, электронный счёт – из электронной почты.

К тому же у участников предновогодней акции «Выигрывай с умной платёжкой» есть шанс выиграть 3,999 рублей. Это сможет каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте.

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Объем трафика YouTube в РФ упал до критических 20%
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/ champpixs

Объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%, сообщил портал Digital Report.
Авторы статьи подчеркнули, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.

Ранее YouTube был одной из самых популярных платформ в Российской Федерации. Его ежедневная аудитория насчитывала больше 90 миллионов пользователей. На данный момент посещаемость YouTube сократилась до критического минимума. Из-за проблем с доступом к видеохостингу начали развиваться отечественные платформы.

«RuTube, позиционируемый как главная альтернатива YouTube, несмотря на государственную поддержку и значительные инвестиции, пока не смог привлечь сопоставимую аудиторию», — обратили внимание авторы материла.

По информации независимых аналитиков, ежедневная аудитория RuTube в настоящий момент не превышает 3—4 миллиона пользователей.

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#россияне
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На ж/д станциях в Подольске проводят рейды по безопасности
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/ champpixs

Профилактические рейды, направленные на уменьшение числа несчастных случаев на железной дороге, проводят на станциях в городском округе Подольск, участие в рейдах принимают сотрудники администрации муниципалитета, представители полиции, Административно-пассажирской инспекции Московской области и движения «Волонтёры Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики региона.
«В ходе рейдов их участник проводят профилактические беседы со взрослыми и юными пассажирами, а также раздают листовки с информацией о ключевых правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Такие рейды проводятся регулярно. В ходе каждого рейда его участники раздают свыше ста информационных листовок.

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#подольск
#железная дорога
#рейды
#железнодорожная станция
#безопасность
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Депутат Иванов: коучи и инфоцыгане разрушают семьи в России
23 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/kieferpix

Непрофессиональные психологи, коучи и инфоцыгане разрушают российские семьи, так как предлагают супругам не переговоры, а подталкивают к разводу. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, количество разводов в стране растет из-за того, что людям навязывают ставить в приоритет личные интересы, а не семейные обязанности.
«Общественники должны не концерты Лолиты запрещать, а направить внимание на этих специалистов, фактически разрушающих семьи. Мы обязаны направить усилия на укрепление семейных связей и преодоление трудностей, а не поощрять легкий выход из ситуации. Психологи должны спасать, а не разрушать семьи. Ничего нет дороже близких людей и настоящей любви», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметив, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».

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#семьи
#депутат
#развитие
#демография
#развод
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«Ростех» заключил новое соглашение с республикой Тува
23 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/seb_ra

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава республики Тува Владислав Ховалыг заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает разработку инвестиционных проектов, введение новых производств с использованием всех инновационных достижений компании.
«Ростех» и Тува в рамках соглашения будут концентрировать усилия на развитии инфраструктуры региона и продолжат работу по добыче полезных ископаемых, защите экологии и окружающей среды. Также «Ростех» поможет региону в развитии цифровизации, систем «умного города» и здравоохранения — лечебные учреждения смогут использовать новейшие медицинские технические решения, созданные корпорацией», — пишет RuNews24.ru.
Ранее представитель «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщал, что российские боевые сухопутные роботы уже применяются на поле боя. Он также упомянул платформу «Депеша», способную к решению широкого спектра задач, в частности, транспортных, что обеспечивается ее модульной конструкцией.

Эксперт отметил, что платформа маневренная, компактная, а обнаружить ее весьма трудно, удобно применяется в городе.

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