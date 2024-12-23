Каширских долголетов научили делать оригинальные новогодние подсвечники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Красивые новогодние подсвечники из обычных банок научились делать члены каширского отделения программы «Активное долголетие» на творческом мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пламя свечи создает волшебный, мягкий свет, который предаёт любой комнате мистический оттенок. Самое интересное в изготовлении подобного подсвечника – это возможность дать волю воображению», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
До Нового года творческие занятия будут проходить 24, 25, 26, 27 и 28 декабря в городе Кашира, а также в посёлке Богатищево и деревнях Тарсково и Кокино. Записаться на любые занятия в рамках программы «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет по телефону: +7 (49669) 28-147.
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