В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Передвижной медицинский комплекс приедет в деревню Тарасково городского округа Кашира в среду, 25 декабря, в медкомплексе жители смогут пройти осмотр и сделать прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — пояснил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.Профилактический осмотр, который предложат жителям деревни Тарасково в мобильном комплексе, включает в себя антропометрию, приём у терапевта, измерение артериального давления, клинический анализ крови, измерение уровня сахара и холестерина, а также, с определённого возраста, ЭКГ. Желающие пройти профосмотр должны будут взять с сбой паспорт и полис ОМС. Приём будет проходить с 10:00 до 12:00.
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