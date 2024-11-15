Школьники и студенты Каширы приняли участие в форуме «Твоя гражданская позиция»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Форум «Твоя гражданская позиция» состоялся на базе Каширского молодежного центра, его участниками стали студенты и учащиеся образовательных учреждений округа Кашира. Темой форума стало противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках форума специалисты Каширского молодежного центра подготовили для ребят разнообразные вопросы, игры и задания, связанные с взаимопониманием, толерантностью, активной жизненной позицией, знанием своей страны и её символов», — говорится в сообщении.Гостями форума стали старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции на ж/д станции Кашира майор полиции Марина Нефедова, педагог-психолог Комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Ступинский» Пётр Красинский и сотрудник отделения угрозыска МВД России по Каширскому району Дмитрий Ризаев.
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Лев Каштанов