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Талисман из Каширы колесит по Чили c участниками кругосветного путешествия

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Житель Кашира Саша Холодный (Александр Морозов) продолжает путешествие на знаменитом автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой». Вместе с ним в Чили находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширский котик продолжает смотреть на бескрайние просторы Чили, удобно устроившись у ветрового стекла. Мы мчим далее, впереди Аргентина и много интересного», – написал каширянин в соцсетях.
Для его автомобиля Чили стала уже 84-й страной.



Как отметили в пресс-службе, по окончании путешествия Каширский котик вернётся на своё место в краеведческом музее.

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#автомобиль
В РСТ призвали не паниковать из-за отмены «всё включено» в Турции
Вице-президент РСТ Горин предрёк сохранение «всё включено» в Турции
15 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/M-Production

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.
«Очередной вброс и реклама Турции. Отмены и сокращения «всё включено» не будет в организованном пакетном туре. В этом году поток туристов составил 6,7 млн, а в следующем будет 7,5 млн, для Турции в выездном туризме — 60%», — заявил в беседе с RT Горин.

До этого юрист Дмитрий Кваша что делать, если человек не попал на свой рейс из-за овербукинга. Он отметил, что в таких ситуациях можно рассчитывать на денежную компенсацию или оформление нового перелёта за счёт средств авиакомпании.

«На каждом аэровокзале есть кабинет или стойка с представительством авиакомпании, куда надо подойти с паспортом, получить форму заявления на возврат стоимости билета, заполнить её. Компания снимает с заявления копию, отдает её вам, а оригинал забирает себе. По закону минимальный срок возмещения денежных средств занимает 10 дней, но авиакомпания может сама установить срок возврата до 40 дней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кваша.

Ранее сообщалось, что согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.

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Российские туристы стали чаще ездить в Китай
15 ноября 2024, 14:58

Фото: iStock/hxdyl

Согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.
«Основными факторами, которые способствуют росту, являются: развитие туристической инфраструктуры в регионе, расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — приводит RT сообщение специалистов.

Также в топе у россиян находятся и такие азиатские направления, как Вьетнам и Таиланд.

При этом и российские города традиционно пользуются большим спросом и привлекают внимание как туристов, так и самих горожан. Так, Народная артистка России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Лариса Луппиан поделилась своими первыми впечатлениями о Северной столице.

«Город произвёл на меня колоссальное впечатление. Я никогда не видела такой архитектуры. Я была до того в столице и думала, что в Ленинграде здания более монументальные, сталинские, как в Москве. А здесь европейская архитектура, и после Ташкента мне всё тут было в новинку», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Луппиан.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.

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#архитектура
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#развитие
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#туризм
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В Турции оценили угрозу оттока туристов из России после отмены all inclusive в отелях
Президент АМО исключил отток россиян после отмены all inclusive в отелях Турции
15 ноября 2024, 09:38

Фото: iStock/ rvbox

Отмена системы «всё включено» вряд ли повлияет на количество российских туристов в Турции. Об этом заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
Напомним, ранее представители турецкого туристического бизнеса не раз высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях. Так, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от данной системы и перейти к модели, где туристы смогут выбирать только те услуги, которые им действительно нужны. В качестве примера он привел возможность отдыха в отеле без алкоголя.
«Я не думаю, что отмена этой системы приведет к снижению числа туристов. Мы видим, что есть усталость от неё, и это вызывает определенные опасения», — оценил инициативу Устаоглу.

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#услуги
#атор
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Стали известны направления новогоднего отдыха россиян
Турэксперт Шелехова: Россияне отметят новогодние праздники в Москве и Таиланде
08 ноября 2024, 15:06

Фото: iStock/yulenochekk

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.
Так, на внешнем направлении кроме Таиланда большим спросом в новогодние праздники пользуется Азербайджан (Баку), Бали (Денпасар) и ОАЭ (Дубай). При этом в топе популярных направлений попали внутри страны кроме Москвы Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

«На предстоящие праздники россияне также выбирают поездки в Минеральные Воды, Самару, Красноярск, Тюмень и Уфу», — добавили в беседе с RT в компании.

А эксперты сервиса бронирования отелей от «2ГИС» «Отелло» также провели исследование о новогодних праздниках россиян. Так, 46% респондентов запланировали уехать в путешествие на Новый год на неделю, а 29% предпочли короткую поездку на несколько дней. Как передают «Известия», самыми популярными форматами проживания для граждан стали квартиры, апартаменты и четырёхзвездочные отели.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.

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#москва
#путешествие
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#страны
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#россияне
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В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов
07 ноября 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Число заходов в Дубну судов с туристами в этом году побило все рекорды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа, где ведут статистику туризма.
«Если в прошлом году это был 121 теплоход, то в этом году их уже 159. Более 26 тыс. туристов приехали в Дубну с воды, и целом турпоток в городе увеличился», – отметила начальник управления торговли, услуг, туризма и рекламы администрации Дубны Алеся Андриеш.
Семья Шматовых прибыла в Дубну на одном из последних теплоходов, причаливших в наукограде в этом сезоне. Больше всего впечатлило арт-пространство, созданное кузнецом Олегом Диденко.
«Хотим порекомендовать ездить и прославлять этот город. Он тихий, уютный, много мест, которых нет в других городах. Сюда хочется возвращаться», – отметили Пётр, Ирина и Андрей Шматовы.
Сейчас сезон навигации завершился. Теплоходы дали прощальный гудок, чтобы в следующем году вернуться.
«Туристам нужна Дубна поэтическая, Дубна физиков и лириков, Дубна первого международного сотрудничества», – отметил историк и гид Александр Руденко.
Туристы охотно посещают музеи города. Как отметили в администрации, чтобы выдержать наплыв экскурсионных групп, в этом году пришлось нанимать дополнительных сотрудников.

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#подмосковье
#московская область
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Глава АТОР Ломидзе: Дешёвый Новый год за границей обойдётся в 200 тысяч рублей
01 ноября 2024, 20:06

Фото: istockphoto/inewsistock

Самые бюджетные новогодние туры на двоих в Турцию, Египет или Объединённые Арабские Эмираты подорожали в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Теперь провести за границей Новый год будет стоить в среднем коло 200 тысяч рублей.
Об этом сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Зато на ноябрьские праздники туры за рубеж подешевели в среднем на те же 15%, отметила она. Чуть дороже они будут в Египет и ОАЭ, так как там начался сезон. Отдых в Турции обойдётся на 20% дешевле, чем летом. На 10-15% дешевле по сравнению с летним периодом будут стоить поездки на Кубу, Маврикий, Шри-Ланку или Мальдивы.

Ранее глава АТОР сообщила, что в этом году россияне стали активнее бронировать туры на ноябрьские и новогодние праздники. На некоторых направлениях спрос на туристические поездки увеличился более чем вдвое, отметила Ломидзе. Повышенный спрос отмечается на Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.

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#таиланд
#спрос
#атор
#египет
#россияне
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Озвучены самые популярные направления новогоднего отдыха для россиян
Турэксперт Барзыкин: Популярные направления – Краснодарский край и Москва
30 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/MikeLaptev

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.
«Тройка самых популярных направлений открывается с Краснодарского края. Этот регион серьёзно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

При этом он подчеркнул, что такие данные представлены именно на настоящий момент. В дальнейшем распределение востребованных на новогодние праздники туристических направлений может измениться.

А до этого петербуржцам раскрыли лучшие направления для осеннего путешествия. Так, издание «Петербургский дневник» совместно с сервисом «Яндекс Путешествия» составило список таких регионов, куда вошли Карелия, Калининград, Москва, Пятигорск, а также Владикавказ.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.

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#москва
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#путешествия
#россия
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#туризм
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#россияне
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Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство
30 октября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Темой урока «Разговор о важном», который прошёл в школах городского округа Кашира, стала «Гостеприимная Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Занятие было приурочено к празднованию Дня народного единства. На уроке обсудили национальные блюда регионов страны и туризм. Ребят познакомили с культурным и кулинарным многообразием России, подчеркнули важность гостеприимства как объединяющего качества всех народов. Им также рассказали о гастрономическом туризме как способе знакомства с культурой разных регионов», – говорится в сообщении.
Уроки «Разговор о важном» проходят в России с 2022 года. Программа распределена на весь учебный год и направлена на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма» среди школьников».

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#московская область
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РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян
29 октября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/FTiare

Нынешней осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Об этом стало известно после исследования, проведённого специалистами Российского союза туриндустрии (РСТ).
Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятёрку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

Средний чек на одного человека в Турции составляет 216,5 тысячи рублей. В Египте туристу придётся потратить в среднем 214,6 тысячи рублей. В Таиланде средний чек равен 206 тысячам рублей. Самый дорогой отдых в ОАЭ — 235,4 тысячи рублей. В Абхазии же можно провести отпуск сравнительно недорого, всего за 87,3 тысячи рублей.

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#таиланд
#турция
#египет
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