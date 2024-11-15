Талисман из Каширы колесит по Чили c участниками кругосветного путешествия

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Житель Кашира Саша Холодный (Александр Морозов) продолжает путешествие на знаменитом автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой». Вместе с ним в Чили находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширский котик продолжает смотреть на бескрайние просторы Чили, удобно устроившись у ветрового стекла. Мы мчим далее, впереди Аргентина и много интересного», – написал каширянин в соцсетях.Для его автомобиля Чили стала уже 84-й страной.
Как отметили в пресс-службе, по окончании путешествия Каширский котик вернётся на своё место в краеведческом музее.
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Лора Луганская