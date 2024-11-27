Каширские спортсмены привезли три медали турнира по панкратиону

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширские спортсмены завоевали три медали Открытого кубка города Москвы по панкратиону, который проходил в столице 23 и 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли спортсмены секции ММА под руководством Александра. Второе место заняли Алеся Емельянова в дисциплине фулл-контакт и Софья Флегентова – в семи-контакте. Помимо этого, Флегентова показала третий результат в фулл-контакте», – говорится в сообщении.За два дня соревнований на турнире выступили около 1,5 тыс. представителей России и Белоруссии.
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Лора Луганская