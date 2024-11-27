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Каширские спортсмены привезли три медали турнира по панкратиону

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Каширские спортсмены завоевали три медали Открытого кубка города Москвы по панкратиону, который проходил в столице 23 и 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Каширу представляли спортсмены секции ММА под руководством Александра. Второе место заняли Алеся Емельянова в дисциплине фулл-контакт и Софья Флегентова – в семи-контакте. Помимо этого, Флегентова показала третий результат в фулл-контакте», – говорится в сообщении.
За два дня соревнований на турнире выступили около 1,5 тыс. представителей России и Белоруссии.

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#кашира
#подмосковье
#московская область
#спорт
#соревнования
Тумилович: В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев
27 ноября 2024, 18:50

Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович оценил игру голкиперов и нападающих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметив футболиста Игоря Акинфеева как стабильного и уверенного игрока.
«В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев. Он лучший российский вратарь своего времени. Агкацев из «Краснодара» должен выстрелить, в этом году он выглядит неплохо. Неплох Волк из махачкалинского «Динамо», отдельные матчи у него просто сумасшедшие. Про Латышонка тоже нельзя забывать. В «Балтике» он выглядел очень прилично, но в «Зените» играть сложнее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тумилович.

Он добавил, что футболист Сергей Овчинников в случае возвращения в премьер-лигу способен стать одним из лучших вратарей.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.

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#тренер
#рпл
#футболист
#спорт
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В Кашире наградили призёров спартакиады допризывной молодёжи
27 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Торжественное награждение каширских спортсменов за успешное выступление на Спартакиаде допризывной молодёжи «Вместе с ГТО!» для студентов первых и вторых курсов средних специальных учебных заведений состоялось в стенах корпуса «Кашира» колледжа «Московия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сборная команда корпуса 2 заняла на Спартакиаде второе место, Кубок и грамота от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова вручили преподавателю физической культуры колледжа Ольге Мацневой», — говорится в сообщении.
Кроме того, за первое место в личном первенстве медали и грамоты получили Жасур Рустамов и Николай Филлипенко, за втрое место — Илья Козлов и Александр Таобимов и за третье место был награждён Сергей Логунов.

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#кашира
#гто
#спорт
#колледж
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Подмосковная фехтовальщица Яна Егорян победила на Всероссийских соревнованиях
27 ноября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Двукратная олимпийская чемпионка из подмосковных Химок саблистка Яна Егорян одержала победу на пятом этапе национальной серии Гран-при Всероссийских соревнований по фехтованию, сообщат пресс-служба администрации городского округа.
«В финале турнира Яна Егорян встретилась с представительницей Санкт-Петербурга Алиной Ключниковой. Встреча закончилась со счётом 15:7 в пользу подмосковной спортсменки. Таким образом Егорян выиграла золотую медаль и одержала победу на соревнованиях», — говорится в сообщении.
Пятый этап национальной серии Гран-при проводился в Пензе. Всего в организованном в рамках турнира личном первенстве саблисток приняли участие около 50 спортсменок.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в бассейне «Сатурн» стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень».

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#фехтование
#соревнования
#победа
#медаль
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Восемь команд соберёт Открытое первенство Раменского округа по водному поло
27 ноября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В бассейне «Сатурн» 28 ноября стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В соревнованиях участвуют восемь команд из Москвы, Раменского, Балашихи, Крыма, Воронежской, Волгоградской и Ленинградской областей», – рассказали в пресс-службе.
Первенство продлится до 29 ноября.

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#спорт
#соревнования
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#подмосковье
#московская область
#первенство
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Кубок московского спорта по хоккею стартует с 7 декабря
27 ноября 2024, 11:19

Фото: iStock/JohnAlexandr

В рамках проекта «Зима в Москве» со следующей субботы, 7 декабря, стартуют турниры Кубка московского спорта по хоккею. Игры будут проходить на открытом катке «Локо-лед», расположенном на территории стадиона «РЖД Арена». Планируются три вида соревнований: три на три среди детей, три на три среди молодежи и студентов, а также по медиахоккею.
«Турниры пройдут на специально построенном стадионе с инфраструктурой для открытых соревнований. <…> По итогам соревнований сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента спорта.
Тем временем появилась информация, что менеджмент ХК «Витязь» собирается расстаться с защитником Русланом Педаном. Как стало известно Metaratings.ru, игрок покинет хоккейный клуб после того, как найдет новое место работы.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего Педана 15 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ и один голевой пас при показателе полезности «-7».

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Первак раскрыл, чего не хватает «Краснодару»
Первак: «Краснодару» не хватает уверенности в себе
27 ноября 2024, 10:48

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.
«Скорее всего, нет еще такой уверенности в себе. Но я скажу, что «Рубин» и «Химки» – не самые простые команды. Посмотрите, кто играет в «Химках». <…> Мирзов, Бакаев, Заболотный, Джикия в защите <…> И середина нормальная. Рудаков – прекрасный. Почему-то он выходит на замену, но я бы его в основном составе держал. Он всегда забивает. А про «Рубин» я вообще не говорю, там великолепный состав. И они в середине таблицы находятся по праву», — поделился он в беседе с РБ Спорт.
Первак также отметил, что несмотря на то, что нападающий Джон Кордоба за последние два матча после подписания нового контракта не показывал результатов, голы от него еще будут.

Экс-гендиректор «Спартака» вдобавок подчеркнул, что ФК «Краснодар» следует продолжать борьбу, чтобы удержаться на втором месте турнирной таблицы РПЛ.

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#права
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Тренер сборной России раскрыл место «Зенита» в таблице перед зимней паузой
Писарев: «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте
27 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/FotografieLink

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что ФК «Зенит» закончит первую часть сезона РПЛ на первом месте. По его словам, такой исход наиболее вероятен, так как у петербургского клуба осталось два домашних матча — с «Крыльями Советов» и «Акроном».
«Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном». Я думаю, что здесь очень сложно потерять очки. «Крылья», конечно, могут покусаться, но все равно дома зенитовцы их не отпустят», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Писарев добавил, что у «Краснодара» тем временем могут быть потери очков до зимней паузы. Дело в том, что клуб ждут две домашние встречи — со «Спартаком» и «Локомотивом».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Крыльями» и «Акроном» 1 и 7 декабря, а «Краснодар» со «Спартаком» и «Локомотивом» 1 и 8 числа.

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#химки
#спорт
#дело
#права
#клуб
#дома
#очки
#краснодар
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В академии хоккея Алексея Касатонова открыт набор на бюджетные места
27 ноября 2024, 09:40

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Академия хоккея Алексея Касатонова в Ленинском городском округе проводит бесплатные занятия, в настоящее время открыт набор на бюджетной основе в группы начальной подготовки для детей в возрасте от трёх до 12 лет, а также всех желающих, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы начинаем тренировать детей с трех лет, чтобы вырастить настоящих чемпионов — хоккейные таланты, которые в дальнейшем будут представлять Ленинский городской округ в сборной России, в НХЛ, КХЛ и на различных турнирах», — сказал гендиректор академии хоккея Руслан Берников.
Отмечается, что начинающим хоккеистам форма выдаются бесплатно.

Занятия проводятся в спорткомплексе в селе Молоково. Подробная информация о записи, тренировках и прочем размещена в сообществе академии в группе «ВКонтакте».

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#ленинский городской округ
#хоккей
#обучение
#спорт
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Подмосковная гольфистка Гусева поднялась на 77-ю строчку в мировом рейтинге
Российская гольфистка Наталия Гусева заняла 7-е место на итоговом турнире LPGA
27 ноября 2024, 08:59

Наталия Гусева (Фото: Гольф.ру)

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева достигла исторического успеха в турнире CME Group Tour Championship, который прошел в Соединенных Штатах. Она заняла седьмую позицию среди 60 лучших гольфисток. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».
Россиянка вышла на старт в одном из финальных флайтов вместе с лидерами мирового рейтинга — американкой Нелли Кордой и француженкой Селин Бутье. Согласно оценке экспертов, «не стушевавшись перед звёздными партнерам», Гусева выступила достойно.

По итогам четырех раундов спортсменка показала результат 14 ниже пара на своем дебютном итоговом турнире. Гусева поднялась на 77-е место мирового рейтинга, ранее она занимала 90-ю позицию.

Победительницей итогового турнира LPGA стала представительница Таиланда Джино Титикул.

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#подмосковье
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#гольф
#россия
#турнир
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