В Кашире-3 проведут приём жителей в формате выездной администрации

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выездную администрацию проведут в Кашире-3 в понедельник, 2 декабря, местные жители смогут пообщаться с представителями руководства округа и подведомственных служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители получат консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, социального обеспечения и предпринимательства. Кроме того, жители могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.Выездная администрация будет проводиться в Каширском молодёжном центре, адрес: город Кашира, улица Ленина, дом №9/1. Начало в 17:00.
В пресс-службе также напомнили, что приём граждан в администрации округа проводится раз в месяц, а в территориальных отделах — три раза в месяц. Уточнить время и место приёма, а также записаться можно по телефону: 8 (49669) 2-87-77.
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Лев Каштанов