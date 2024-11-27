В Кашире наградили призёров спартакиады допризывной молодёжи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Торжественное награждение каширских спортсменов за успешное выступление на Спартакиаде допризывной молодёжи «Вместе с ГТО!» для студентов первых и вторых курсов средних специальных учебных заведений состоялось в стенах корпуса «Кашира» колледжа «Московия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сборная команда корпуса 2 заняла на Спартакиаде второе место, Кубок и грамота от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова вручили преподавателю физической культуры колледжа Ольге Мацневой», — говорится в сообщении.Кроме того, за первое место в личном первенстве медали и грамоты получили Жасур Рустамов и Николай Филлипенко, за втрое место — Илья Козлов и Александр Таобимов и за третье место был награждён Сергей Логунов.
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