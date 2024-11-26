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Каширяне приняли участие в Областном фестивале «Юные таланты Московии»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В областном Технолицее имени В. И. Долгих, расположенном в городском округе Истра, 23 ноября состоялся заключительный этап ежегодного областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Всего мероприятие посетило больше тысячи гостей, включая делегацию учеников и учителей из Каширы, а также детский духовой оркестр «Сибемольки» из Детской школы искусств.

«Президентом страны поставлена национальная цель — поддержка и развитие талантов. Всё делается для того, чтобы дети созидали, развивались, получали знания и служили своей стране в различных отраслях и направлениях», — сказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.


Заключительный этап фестиваля стал крупной экспертной площадкой с лекциями и мастер-классами. Участники смогли познакомиться с работами талантливых детей из разных районов Подмосковья, научились перерабатывать пластиковые крышки и посетили игровую выставку «Моё Подмосковье».

Педагоги посетили лекции по различным предметам и приняли участие во встрече с заместителем министра образования Московской области в рамках проекта «Классные встречи».

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#таланты
Умерла знаменитая «Регулировщица Победы» Мария Лиманская
26 ноября 2024, 09:21

Мария Лиманская (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В селе Звонарёвка Саратовской области на 101-м году жизни скончалась военная регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Она стала известной на весь мир после знаменитой фотографии 1945 года, на которой она управляет движением транспорта на фоне Бранденбургских ворот.
О смерти Бранденбургской Мадонны, как её стали называть во всём мире, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он напомнил, что во время войны Лиманская под вражеским огнем регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, и в итоге дошла до Берлина.

Именно там, у Бранденбургских ворот, военный корреспондент Евгений Халдей сделал знаменитую фотографию, на которой молодая девушка направляет проезжающие автомобили за неделю до Великой Победы. В 2020 году в честь Марии Лиманской в городе Марксе установили памятник — «Мадонна Победы».

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Госдума рассмотрит проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами
В Думу внесут проект о запрете получения трудовыми мигрантами гражданства и ВНЖ
26 ноября 2024, 06:37

Фото: iStock/vichinterlang

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму пакет законопроектов, направленных на регулирование трудовой миграции в России, передает РИА Новости. Среди предложений — запрет на получение вида на жительство и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.
Законопроект предусматривает, что срок пребывания мигрантов в России ограничивается действием трудового договора, после чего они обязаны покинуть страну. Работодатели должны будут обеспечить их выезд, включая случаи депортации, через депозит или банковскую гарантию, покрывающую все расходы.

Иностранным работникам будет запрещено менять работодателя без выезда за пределы страны.

Также предлагается ограничить въезд членов семей мигрантов.

Отдельное внимание уделено проживанию мигрантов: они должны размещаться в закрытых трудовых поселках, которые создают и содержат работодатели.

Законопроект усиливает контроль над образовательными учреждениями, проводящими тестирование мигрантов по русскому языку, истории и законодательству, запретив передачу права на проведение экзаменов третьим сторонам.

Сергей Миронов подчеркнул, что массовая миграция может использоваться как инструмент гибридной войны, учитывая изменения во внешней политике некоторых стран Средней Азии, углубляющих сотрудничество с НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов.

«Радио 1» передавало, что в Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.

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Россиянам сказали, кому повысят пенсии в декабре
Юрист Виноградов: прибавку получат пенсионеры старше 80 лет и инвалиды
26 ноября 2024, 02:57

Фото: iStock/Inside Creative House

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенные выплаты, несмотря на завершение основных индексаций. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает «Прайм». Пенсии увеличатся для граждан, достигших 80 лет в ноябре, а также для инвалидов первой группы.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, и итоговая выплата достигнет 16 269,76 рубля.

Для инвалидов первой группы фиксированная часть пенсии также удваивается. Однако если инвалид первой группы достигает 80 лет, повышение назначается только один раз.

Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений. В случае совпадения выплатных дней с праздничными пенсионеры получат выплаты за декабрь 2024 года и январь 2025 года одновременно. Январская выплата будет рассчитана с учетом индексации на 2025 год.

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#пенсионеры
#пенсии
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#деньги
#фонд
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Скоро на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы
Самый большой каток Москвы на ВДНХ заработает с 26 ноября
26 ноября 2024, 02:44

Фото: iStock/Magic cinema

Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работать в штатном режиме 26 ноября, а праздничное открытие запланировано на 29 ноября, передает РИА Новости. Ранее запуск был перенесен с 22 ноября из-за аномально теплой погоды и сильных осадков.
Каток, который станет главным катком страны в сезоне 2024–2025 годов, расположен вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».

Ледовая дорожка охватывает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а максимальное количество посетителей достигает 4,8 тысячи человек.

Рабочий график: с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Понедельник станет техническим днем.

Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.

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Штрафы за продажу табачной продукции детям увеличат до 2 млн рублей
26 ноября 2024, 01:20

Фото: iStock/AndreyPopov

Продажа несовершеннолетним табачной продукции, кальянов и никотинсодержащих изделий может повлечь штрафы до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Такие меры предусмотрены в законопроекте об усилении административной ответственности за нарушение правил торговли табачной продукцией, который находится в распоряжении ТАСС.
Документ предлагает внести изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно новым поправкам, штраф для граждан за такие нарушения увеличится до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500–700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1,5–2 миллионов рублей.

В настоящее время штрафы значительно ниже: для граждан — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним и повышение штрафов за подобные нарушения. Инициатива подготовлена главами думских комитетов по экономической политике Максимом Топилиным и по молодежной политике Артемом Метелевым.

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Сбербанк продолжит принимать заявки по семейной ипотеке в штатном режиме
Сбербанк продолжит принимать заявки на «Семейную ипотеку», хотя лимит исчерпан
26 ноября 2024, 00:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк продолжает принимать заявки на участие в программе «Семейная ипотека», несмотря на исчерпание текущего лимита, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Заявки можно подать в офисах банка или через онлайн-сервис «Домклик».

Заключение сделок будет возможно после выделения нового лимита Правительством РФ, либо при освобождении слотов из-за отмены или переноса других сделок. О любых изменениях банк обязуется оперативно информировать клиентов.

Ранее, в октябре, Сбербанк уже приостанавливал оформление сделок по программе из-за исчерпания лимита. Однако с 15 ноября банк возобновил сделки по «Семейной ипотеке» и программе «Ипотека для ИТ».

В пресс-службе подчеркнули, что заявки обрабатываются в штатном режиме, и клиенты могут рассчитывать на своевременное оформление.

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#рф
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Украинцы массово возвращаются в вошедшие в состав России регионы
25 ноября 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Значительная часть украинцев, которые покинули вошедшие в состав России территории после начала конфликта, теперь хотят вернуться назад. Об этом сообщает украинское издание «Страна», пообщавшееся с жителями.
Отмечается, что таких людей достаточно много, однако не все намерены оставаться жить в регионах. Так, например, некоторые планируют оформить право собственности на недвижимость по законам России, продать его, после чего вернуться жить на Украину или в Европу. Жители, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, намерены подать документы на компенсацию.

Как пишет издание, украинцы хотят продать своё жильё, поскольку в некоторых районах, например в Мариуполе, цены на жильё стремительно растут. В настоящее время недвижимость стоит в два раза дороже, чем до начала конфликта.

Другие украинцы, которые не смогли устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину. Многие из них скучают по дому. Также, в частности, мариупольцев к переселению подталкивает постепенное восстановление города Россией.

Также в новые регионы стремятся пенсионеры, которые в дополнение к украинскому хотят получить российское гражданство, чтобы получать двойную пенсию.

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Москвичи выберут имя детёнышу краснокнижной гиены из зоопарка
25 ноября 2024, 21:21

Фото: iStock/ BrianaPhotography

Жители столицы России выберут имя детёнышу краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка — недавно ему исполнилось четыре месяца, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование», — сообщалось в публикации.

Малыш появился на свет летом. Он весит уже более семи килограммов, хотя ещё совсем юн. Детёныш гиены весьма активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает ухаживающих за ним зоологов.

Бурые гиены обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Впервые представители данного вида появились в Московском зоопарке в 2023 году.

В настоящий момент проходит голосование по выбору имен для трех детенышей краснокнижного малайского медведя, один из которых уже прибыл в зоопарк. Два других малыша скоро приедут в Москву.

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В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными
25 ноября 2024, 21:09

Фото: iStock/Osobystist

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после получения отзыва правительства законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

По тексту законопроекта, предлагается внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, добавив в него статью о пропаганде жестокого обращения с животными.

Из инициативы следует, что за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям гражданам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч с конфискацией предмета административного нарушения. Также за такие действия может грозить административный арест на срок до 15 суток. При этом, штраф для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей также с конфискацией.

Также законопроектом будет установлена административная ответственность за производство, демонстрацию и распространение различного контента с такой риторикой, в том числе в Интернет-пространстве.

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