Каширяне приняли участие в Областном фестивале «Юные таланты Московии»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В областном Технолицее имени В. И. Долгих, расположенном в городском округе Истра, 23 ноября состоялся заключительный этап ежегодного областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Президентом страны поставлена национальная цель — поддержка и развитие талантов. Всё делается для того, чтобы дети созидали, развивались, получали знания и служили своей стране в различных отраслях и направлениях», — сказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.
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