Каширяне приняли участие в Областном фестивале «Юные таланты Московии»

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенные выплаты, несмотря на завершение основных индексаций. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает «Прайм». Пенсии увеличатся для граждан, достигших 80 лет в ноябре, а также для инвалидов первой группы.