В парках Каширы проводят мастер-классы и занимаются творчеством

Фото: istockphoto / Halfpoint
В парках Каширы каждую неделю проходят разнообразные мероприятия, привлекающие жителей и гостей города. Благодаря систематическому расписанию, разработанному сотрудниками парков, каждый сможет найти занятие по душе. Мероприятия организованы в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и подходят для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ознакомиться с расписанием мероприятий можно с 25 ноября по 1 декабря в городских парках Каширы.
Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале. Узнать афишу мероприятий можно в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт». Возрастное ограничение — 0+.
В Кашире открывается выставка, посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву
В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
В Кашире провели встречу по вопросам правовой помощи детям-инвалидам
«Мастер классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Читайте также:
В Кашире открывается выставка, посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву
В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
В Кашире провели встречу по вопросам правовой помощи детям-инвалидам
Дайана Хусинова