В Кашире вручили награды за победы на фестивалях ГТО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Тарасковская средняя школа заняла первое место по итогам осеннего фестиваля ГТО среди учащихся шестых классов, а также первое место во второй группе в фестивале «Девушки за ГТО!», награждение состоялось Учебно-методическом Центре управления образования по внедрению комплекса ГТО в образовательных учреждениях городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Кубки и грамоты за победу были вручены учительнице Тарасковской средней школы Евгении Проскуриной», — говорится в сообщении.Отмечается, что фестивали комплекса ГТО среди школьников с 4 по 11 классы в округе Кашира проводятся регулярно в течение учебного года. Лучшие спортсмены определяются как в командном, так и в личном первенстве.
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