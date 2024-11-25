В Кашире состоялся юношеский турнир по волейболу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Открытый турнир по волейболу среди юношей 2009 года рождения и младше провели 23 ноября во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева, участие в спортивном мероприятии приняли четыре команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие команды из Каширы, Зарайска, Озёр и Ступина. Игры проходили в подгруппах по круговой системе. По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала поднялась команда «Ступино», второе место заняла команда «Озёры», а замкнула тройку лидеров команда «Кашира», — говорится в сообщении.Отмечается, что игры были зрелищными и эмоциональными, а лучшие игроки из каждой команды получили по итогам турнира памятные подарки.
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