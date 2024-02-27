ФСБ показала задержание украинцев, готовивших теракт в Запорожской области

ФСБ пресекла подготовку теракта украинскими спецслужбами в Запорожской области, кадры задержания публикует ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», — сообщили на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что силовикам удалось задержать трёх украинских граждан. Препараты, которые изъяли у задержанных, применяются в качестве оружия массового поражения и разрабатываются в Соединённых Штатах Америки.
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