Видео: Telegram-канал А. Коца
Подразделения 2-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают прорывать оборону ВСУ на севере от Авдеевки. На этот раз удалось установить контроль нал населенным пунктом Степовое. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Штурмовики 2 армии прорвали оборону противника и освободили н.п. Степовое (Петровское). Под угрозой полного уничтожения остатки всушников сбежали со своих позиций», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку освобожденного села и наращивают группировку сил для дальнейшего наступления.
«Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — заключи Коц.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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