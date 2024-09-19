Весь зал лежит: Главный маг 90-х Анатолий Кашпировский возобновил сеансы в России

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Анатолий Кашпировский, известный целитель и гипнотизёр, вновь возвращается к своей практике. В материале «Радио 1» расскажем, что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят.
Новые сеансы Кашпировского в 2024 году85-летний экстрасенс, психиатр и шоумен Анатолий Кашпировский в 2024 году снова начал проводить магические сеансы, на которых обещает помочь людям избавиться от различных недугов и проблем.
На одну из первых встреч в Москве пришло около трех сотен человек.
Что в программе?На своих сеансах Кашпировский использует методы гипноза и внушения для воздействия на аудиторию. Он утверждает, что может помочь людям справиться с различными заболеваниями, такими как астма, аллергия, гипертония и другие. Также он обещает улучшить общее состояние здоровья и повысить уровень энергии.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин
Сколько стоит билет?Стоимость билетов на сеансы Кашпировского зависит от места проведения и других факторов. Обычно цены варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
В Москве самый дешевый билет на сеанс Кашпировского стоит 3,4 тысячи рублей — за эти деньги посмотреть на «целителя» можно будет из глубины зала. Места ближе к сцене стоят от 5,6 тысячи, а за билет в первый ряд придется заплатить 9 тысяч. Кроме того, существует возможность провести персональный сеанс с Кашпировским — его стоимость составляет 25 тысяч рублей.
Что происходит на новых сеансах целителя?Во время сеансов Кашпировский обращается к аудитории, используя различные техники гипноза. Он говорит о том, как важно верить в свои силы и возможности, чтобы достичь желаемого результата.
Как пишет Телеграм-каналом Shot, лечение от седины, онкологии, бесплодия и заговор на похудение проходят плюс-минус одинаково: сначала ведутся томные беседы, после чего нужно прилечь на пол, в толпу. Отличаются только фразы: для похудения Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки». Чтобы сердцебиение было в норме — «помогает набрать невидимую высоту».
Интересно выглядит процедура восстановления зрения: нужно минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Как считает Кашипровский, «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Разумеется, для полноценного «исцеления» нужно пройти четыре сеанса подряд.
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Кто такой Анатолий Кашпировский: краткая биографияАнатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года в украинском городе Проскурове (ныне Хмельницкий). В юности он увлекался спортом и даже получил звание мастера спорта по тяжёлой атлетике. Затем он поступил в Винницкий медицинский институт, где изучал психиатрию и психотерапию.
В 1989 году Кашпировский стал известен благодаря своим телепрограммам, в которых он демонстрировал свои способности к гипнозу и внушению. Его передачи вызывали большой интерес у зрителей, но вместе с этим споры и критику со стороны специалистов.
Телепрограммы Кашпировского в 1989 годуВ конце 80-х Кашпировский начал проводить массовые сеансы психотерапии по телевидению. Они были направлены на лечение различных заболеваний и психических состояний. Сеансы вызвали большой резонанс в обществе и стали предметом обсуждения среди экспертов и обычных людей.
Некоторые люди утверждали, что после сеансов Кашпировского они почувствовали облегчение или даже полное выздоровление от своих болезней. Другие же считали его методы шарлатанством. Однако, несмотря на критику, популярность Кашпировского продолжала расти. Он проводил свои сеансы не только в СССР, но и за рубежом.
Чумак и КашпировскийКашпировский был не единственным целителем, который пользовался популярностью в конце 80-х — начале 90-х. Его современником был Аллан Чумак, также известный своими телесеансами. Оба целителя использовали похожие методы воздействия на аудиторию, но их подходы отличались. Кашпировский делал акцент на гипнозе и внушении, а Чумак — на передаче энергии через телевизионный экран.
Некоторые люди считали их шарлатанами, другие — просто талантливыми психологами, которые умели манипулировать аудиторией.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин
Жизнь и работа в Польше и СШАПосле распада СССР Кашпировский продолжал свою деятельность в качестве целителя. В 1993 году он переехал в Польшу, где проводил свои сеансы и занимался научной деятельностью. В частности, он изучал влияние гипноза на организм человека.
Однако в Польше Кашпировский столкнулся с критикой со стороны местных властей. Его обвиняли в шарлатанстве и нарушении законодательства о здравоохранении. В результате Кашпировскому пришлось покинуть Польшу и переехать в США.
В США Кашпировский продолжил свою практику, но уже в меньших масштабах. Он проводил сеансы для русскоязычной аудитории и сотрудничал с различными организациями. Однако его популярность в США была гораздо меньше, чем в СССР и России.
Личная жизнь Анатолия КашпировскогоО личной жизни Анатолия Кашпировского известно немного. Он был женат дважды, и у него есть двое детей. Также известно, что Кашпировский увлекается спортом и ведёт здоровый образ жизни.
Как живёт и сколько зарабатывает гипнотизёр сейчасКашпировский проводит сеансы психотерапии, но уже в меньших масштабах. Он не так часто появляется на публике и не ведёт активную деятельность в СМИ.
По данным Телеграм-канала SHOT, за четыре дня своих сеансов в Москве Кашпировский заработал более 6 миллионов рублей. Маг уже анонсировал новые сеансы исцелений в Санкт-Петербурге. Помимо этого, целитель зарабатывает и с помощью собственного мерча: продаёт диски с сеансами, волшебную соль, книжки с афоризмами и свои фотографии.
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