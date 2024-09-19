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Весь зал лежит: Главный маг 90-х Анатолий Кашпировский возобновил сеансы в России

Экстрасенс Кашпировский возобновил массовые сеансы под песни Малинина
19 сентября 2024, 19:05
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Анатолий Кашпировский, известный целитель и гипнотизёр, вновь возвращается к своей практике. В материале «Радио 1» расскажем, что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят.

Новые сеансы Кашпировского в 2024 году

85-летний экстрасенс, психиатр и шоумен Анатолий Кашпировский в 2024 году снова начал проводить магические сеансы, на которых обещает помочь людям избавиться от различных недугов и проблем.

На одну из первых встреч в Москве пришло около трех сотен человек.



Что в программе?

На своих сеансах Кашпировский использует методы гипноза и внушения для воздействия на аудиторию. Он утверждает, что может помочь людям справиться с различными заболеваниями, такими как астма, аллергия, гипертония и другие. Также он обещает улучшить общее состояние здоровья и повысить уровень энергии.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин

Сколько стоит билет?

Стоимость билетов на сеансы Кашпировского зависит от места проведения и других факторов. Обычно цены варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

В Москве самый дешевый билет на сеанс Кашпировского стоит 3,4 тысячи рублей — за эти деньги посмотреть на «целителя» можно будет из глубины зала. Места ближе к сцене стоят от 5,6 тысячи, а за билет в первый ряд придется заплатить 9 тысяч. Кроме того, существует возможность провести персональный сеанс с Кашпировским — его стоимость составляет 25 тысяч рублей.

Что происходит на новых сеансах целителя?

Во время сеансов Кашпировский обращается к аудитории, используя различные техники гипноза. Он говорит о том, как важно верить в свои силы и возможности, чтобы достичь желаемого результата.

Как пишет Телеграм-каналом Shot, лечение от седины, онкологии, бесплодия и заговор на похудение проходят плюс-минус одинаково: сначала ведутся томные беседы, после чего нужно прилечь на пол, в толпу. Отличаются только фразы: для похудения Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки». Чтобы сердцебиение было в норме — «помогает набрать невидимую высоту».

Интересно выглядит процедура восстановления зрения: нужно минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Как считает Кашипровский, «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Разумеется, для полноценного «исцеления» нужно пройти четыре сеанса подряд.

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Кто такой Анатолий Кашпировский: краткая биография

Анатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года в украинском городе Проскурове (ныне Хмельницкий). В юности он увлекался спортом и даже получил звание мастера спорта по тяжёлой атлетике. Затем он поступил в Винницкий медицинский институт, где изучал психиатрию и психотерапию.

В 1989 году Кашпировский стал известен благодаря своим телепрограммам, в которых он демонстрировал свои способности к гипнозу и внушению. Его передачи вызывали большой интерес у зрителей, но вместе с этим споры и критику со стороны специалистов.

Телепрограммы Кашпировского в 1989 году

В конце 80-х Кашпировский начал проводить массовые сеансы психотерапии по телевидению. Они были направлены на лечение различных заболеваний и психических состояний. Сеансы вызвали большой резонанс в обществе и стали предметом обсуждения среди экспертов и обычных людей.

Некоторые люди утверждали, что после сеансов Кашпировского они почувствовали облегчение или даже полное выздоровление от своих болезней. Другие же считали его методы шарлатанством. Однако, несмотря на критику, популярность Кашпировского продолжала расти. Он проводил свои сеансы не только в СССР, но и за рубежом.

Чумак и Кашпировский

Кашпировский был не единственным целителем, который пользовался популярностью в конце 80-х — начале 90-х. Его современником был Аллан Чумак, также известный своими телесеансами. Оба целителя использовали похожие методы воздействия на аудиторию, но их подходы отличались. Кашпировский делал акцент на гипнозе и внушении, а Чумак — на передаче энергии через телевизионный экран.

Некоторые люди считали их шарлатанами, другие — просто талантливыми психологами, которые умели манипулировать аудиторией.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин

Жизнь и работа в Польше и США

После распада СССР Кашпировский продолжал свою деятельность в качестве целителя. В 1993 году он переехал в Польшу, где проводил свои сеансы и занимался научной деятельностью. В частности, он изучал влияние гипноза на организм человека.

Однако в Польше Кашпировский столкнулся с критикой со стороны местных властей. Его обвиняли в шарлатанстве и нарушении законодательства о здравоохранении. В результате Кашпировскому пришлось покинуть Польшу и переехать в США.

В США Кашпировский продолжил свою практику, но уже в меньших масштабах. Он проводил сеансы для русскоязычной аудитории и сотрудничал с различными организациями. Однако его популярность в США была гораздо меньше, чем в СССР и России.

Личная жизнь Анатолия Кашпировского

О личной жизни Анатолия Кашпировского известно немного. Он был женат дважды, и у него есть двое детей. Также известно, что Кашпировский увлекается спортом и ведёт здоровый образ жизни.

Как живёт и сколько зарабатывает гипнотизёр сейчас

Кашпировский проводит сеансы психотерапии, но уже в меньших масштабах. Он не так часто появляется на публике и не ведёт активную деятельность в СМИ.

По данным Телеграм-канала SHOT, за четыре дня своих сеансов в Москве Кашпировский заработал более 6 миллионов рублей. Маг уже анонсировал новые сеансы исцелений в Санкт-Петербурге. Помимо этого, целитель зарабатывает и с помощью собственного мерча: продаёт диски с сеансами, волшебную соль, книжки с афоризмами и свои фотографии.

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Суд оставил экс-замминистра обороны Тимура Иванова под арестом до 23 декабря
19 сентября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/txking

Басманный районный суд города Москвы снова оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции.
Он останется под арестом до 23 декабря. Ранее обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали перед судом о смягчении меры пресечения. Иванов сообщил, что он не собирается скрываться от суда и следствия за пределами России, да и просто не может этого сделать. Он сдал свой загранпаспорт в отдел кадров министерства обороны.

Однако суд отклонил ходатайство и оставил решение о мере пресечения в силе. Как объяснили в инстанции, оставаясь на свободе, экс-замминистра сможет препятствовать расследованию, оказывая давление на свидетелей либо уничтожая или скрывая улики.

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#арест
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Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной премии инноваций
19 сентября 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Лауреатом Всемирной премии инноваций стал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.
«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем. Я думаю, что форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами», — сказал градоначальник в рамках форума «Облачные города».
Награда Собянину была вручена экс-советником ООН Рае Квон Чунгом. Мэр Москвы отметил внедрение технологий современности в жизнь горожан, а также достижения по развитию транспорта и расширение перечня удобных сервисов и технологий. Эксперты уверены, что Москва сейчас — один из самых продвинутых мегаполисов в мире.

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#москва
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#инновации
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ИБ-эксперт Бедеров допустил появление взрывчатки в iPhone
19 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/golubovy

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров не исключил возможности появления взрывчатки даже в iPhone.
При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно.

«Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», – добавил в беседе с Газета.ру Бедеров.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.

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#развитие
#техника
#безопасность
#взрыв
#смартфон
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В Солнечногорске проведут выставку-пристройство собак и кошек
19 сентября 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставка-пристройство собак «Домой» пройдёт 21 сентября в городском парке Солнечногорска. На мероприятии будут представлены более 20 собак и кошек из приюта. Все они здоровы, стерилизованы и привиты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гости смогут не только познакомиться с животными, но и принять участие в мастер-классах, уроках доброты для детей, конкурсе рисования и других развлечениях. В парке также будет работать мобильный офис Госветслужбы, где можно будет зарегистрировать и чипировать домашних любимцев. Ветеринары предоставят возможность привить питомцев от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на выставке можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и посмотреть концерт.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду», пройдёт с полудня до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова.

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#чипирование
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В Серпухове почтили память погибших мотоциклистов
19 сентября 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

День памяти погибших мотоциклистов провели под Соборной горой в Серпухове представители Серпуховского отделения Международного мотоклуба «Ночные волки МС» и их друзья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мероприятии, прошедшем под девизом «Ровных небесных дорог!», мотоциклисты сложили крест из зажжённых свечей и помянули погибших товарищей минутой молчания. А затем под рёв моторов отпустили в небо белые шары — как символ душ тех, кто покинул землю», — говорится в сообщении.
День памяти погибших мотоциклистов призван напомнить всем участникам дорожного движения, и прежде всего — автомобилистам, о необходимости внимательно относиться к тем, кто едет на байке.

В администрации Серпухова подчеркнули, что соблюдение правил дорожного движения, а также правильная экипировка могут спасти человеческую жизнь.

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#память
#серпухов
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Осеннее равноденствие 22 сентября: как найти баланс и начать новый этап в жизни
День осеннего равноденствия наступит 22 сентября
19 сентября 2024, 17:53

Фото: istock / Mike_Pellinni

Осеннее равноденствие или Мабон — это астрономическое явление, при котором день и ночь становятся равными по продолжительности. В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В материале «Радио 1» расскажем, как провести 22 сентября, чтобы привлечь удачу.

Что такое осеннее равноденствие или Мабон?

Древние кельты отмечали Мабон — праздник урожая, который символизировал окончание сбора плодов и подготовку к зиме. Это время считалось важным для подведения итогов и благодарности за полученный урожай.

Равноденствие 22 сентября: что сулит это время?

Астрологи считают, что осеннее равноденствие — это период равновесия и гармонии. Это время подходит для размышлений о прошлом, анализа своих ошибок и планирования будущего.

Как праздновали осеннее равноденствие на Руси?

На Руси в этот день устраивали народные гулянья, проводили обряды благодарения природе за урожай и готовились к зимнему периоду. Люди верили, что в день равноденствия можно привлечь удачу и благополучие на весь следующий год.

В некоторых регионах Руси люди считали, что именно в день осеннего равноденствия начинается настоящая осень. Они проводили различные ритуалы, чтобы обеспечить себе хороший урожай в следующем году. Например, крестьяне разводили костры, через которые прыгали сами и проводили скот. Считалось, что огонь обладает очищающей силой и способен защитить от бед и несчастий. Также было принято печь пироги с капустой и устраивать застолья.

В этот день любили проводить ритуалы для защиты дома от злых духов и привлечения благополучия. Например, люди вешали на дверь рябиновые ветки, которые, по поверьям, отпугивают нечистую силу.
Фото: istock / Olga Seifutdinova

Кроме того, в некоторых регионах Руси существовала традиция «обновления огня». Старый огонь в очаге гасили и зажигали новый, что символизировало начало нового цикла жизни.

Как провести равноденствие 22 сентября, чтобы повезло?

Чтобы привлечь удачу в осеннее равноденствие, можно провести следующие ритуалы:
  • Очищение дома. Уберитесь в доме, избавьтесь от старых и ненужных вещей.
  • Благодарность. Поблагодарите природу за всё, что она вам дала.
  • Планирование. Задумайтесь о своих целях и планах на будущее.
  • Медитация. Проведите время в тишине и спокойствии, сосредоточьтесь на своих мыслях и чувствах.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие?

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными. Лучше посвятить время анализу прошлого и планированию будущего. Также не стоит ссориться и конфликтовать с окружающими, ведь это может привести к негативным последствиям.

Важно помнить, что каждый человек сам решает, верить ли ему в приметы и суеверия, связанные с осенним равноденствием. Главное — сохранять позитивный настрой и верить в лучшее.

Несмотря на то, что осеннее равноденствие может восприниматься как мистический и загадочный период, важно помнить, что это всего лишь астрономическое явление, которое не имеет прямого влияния на нашу жизнь. Поэтому лучше всего относиться к этому дню как к возможности отдохнуть, насладиться красотой природы и провести время с близкими людьми.
Фото: istock / puflic_senior

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#солнце
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Юрист Русяев раскрыл, лишат ли Бакальчука родительских прав
Юрист Русяев назвал маловероятным лишение Бакальчука родительских прав
19 сентября 2024, 17:52

Фото: iStock/Zolnierek

Юрист Илья Русяев заявил, что лишение соучредителя компании Wildberries Владислава Бакальчука родительских прав на фоне его задержания и предъявления ему серьёзных обвинений после стрельбы в офисе организации является маловероятным.
Он пояснил, что хотя предъявляемые Бакальчуку обвинения являются серьёзными, они всё же не имеют отношения к его детям.

«Хотя ситуация с Владиславом Бакальчуком серьёзная и может иметь различные правовые последствия лишение родительских прав представляется маловероятным. Это экстремальная мера, которая применяется только в случаях, когда доказано, что родитель представляет угрозу для ребёнка, а все другие меры воздействия исчерпаны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее в беседе с «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.

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#дети
#суд
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Дорожные службы Люберец выполнили работы по летнему содержанию на 12 дорогах города
19 сентября 2024, 17:45

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках летнего обслуживания специалисты Мосавтодора провели уборку и ремонт на 12 региональных дорогах в Люберцах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В черте города Люберцы были очищены от мусора и пыли Комсомольский проспект, отремонтированы дорожные знаки на улице Волковская и проспекте Гагарина, восстановлена работа линий наружного освещения на Октябрьском проспекте.

Мусор и смет были убраны с обочин дорог в рабочем посёлке Томилино, посёлках Егорово и Жилино-1, обрезаны ветки деревьев вдоль дорог в деревне Мотяково и рабочем посёлке Малаховка.

Для повышения безопасности дорожного движения были приведены в соответствие со стандартами дорожные знаки и искусственные неровности на улице Чехова в дачном посёлке Красково и на улице Южная в деревне Марусино. Также была восстановлена работа светофорного объекта на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка.

В Министерстве транспорта Московской области сообщили о продолжении работ по уборке и ремонту дорог в рамках летнего обслуживания. Специалисты очищают дороги от мусора и растительности, моют дорожные знаки, ограждения, остановки и убирают грязь с проезжей части. При необходимости проводится ремонт дорожных знаков, светофоров, линий освещения и остановочных павильонов.

Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.

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Реабилитацию Изютинского пруда завершили на юге Москвы
19 сентября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На юге Москвы завершили реабилитацию Изютинского пруда, полностью очистив водоем от ила. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в области ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, объем вывезенных отложений достиг почти 2000 кубометров.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе», — пояснил Бирюков.
Вице-мэр добавил, что пруд полностью очистили от ила, провели ремонт 276 метров береговых полос, обустроили зону биоплато.
«Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций», — поделился заместитель.
По словам Бирюкова, под конец реабилитационных работ специалисты сформировали зону биоплато на 359 квадратах, куда высадили порядка 6000 водных растений, которые будут фильтровать воду естественным образом и мешать зарастанию пруда.

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