Катание на привязанной к машине «ватрушке» может закончиться тюрьмой

07 января 2026, 17:14

Юрист Воропаев: за привязанный к машине тюбинг водителю может грозить тюрьма

Фото: iStock/Ekaterina79

Катание на тюбинге (ватрушке), привязанном к машине, может привести к крупным штрафам, лишению прав и даже уголовной ответственности. Об этом «Вечерней Москве» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.





По его словам, такие действия, согласно статье 12.23 КоАП, считаются нарушением правил перевозки людей. Если на тюбинге катаются взрослые, то водителя могут оштрафовать на одну тысячу рублей, а если дети — на три тысячи. При катании в ночное время штраф возрастает до четырех тысяч рублей. Также водителя в этом случае могут лишить прав.



Более того, такие действия могут квалифицировать как угрозу безопасности дорожного движения, что грозит уголовным делом со штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

«Если в процессе катания на тюбинге кто-то травмируется, то водителя могут обвинить в причинении вреда здоровью. Если вред будет легкой или средней тяжести, то это административная ответственность, а если вред будет тяжелым, то возбудят уголовное дело», — отметил эксперт.