Патриарх Кирилл рассказал, как ему пришлось отдавать отцовские долги
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся его отец из-за высоких налогов, наложенных на священников в советское время.
В интервью на телеканале «Россия 1» он поделился, что в 50-х годах государство активно боролось с Церковью, обременяя священников непомерными сборами.
На отца патриарха возложили налог в 120 тысяч рублей. Для сравнения, тогдашний автомобиль «Победа» стоил всего 16 тысяч. У отца не хватало средств, но он смог обратиться к своим знакомым среди интеллигенции, включая состоятельных людей и лауреатов премий. Благодаря их помощи, мужчина собрал необходимую сумму.
Однако расплатиться за долг пришлось уже самому Кириллу. Папа так и не смог собрать нужные деньги за свою жизнь. Патриарх подчеркнул, что эта история отражает тяжелые времена для Церкви в советский период.
