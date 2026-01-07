Патриарх Кирилл рассказал, как ему пришлось отдавать отцовские долги

07 января 2026, 13:26

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: www.kremlin.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся его отец из-за высоких налогов, наложенных на священников в советское время.