«Катастрофа»: Эксперт объяснила, почему у подростков возникает зависимость от соцсетей
Некоторые подростки пользуются соцсетями для общения или творчества, но есть и те, которые таким образом прячутся от одиночества. Об этом рассказала кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина.
По словам эксперта, условно здоровое использование соцсетей не вытесняет у подростков сон, учебу, хобби и не заменяет живое общение. То есть ребенок может спокойно отложить телефон, чтобы поесть, поговорить с родителями или пойти погулять.
«Другое дело, если все свободное время уходит на смартфон, а любые ограничения вызывают вспышки злости или слезы. У подростка, зависимого от социальных сетей, ухудшается сон, падает успеваемость, пропадает желание ходить на кружки и даже встречаться с друзьями. Выход из соцсети он воспринимает чуть ли не как катастрофу», — отметила Шатравкина в разговоре с RuNews24.ru.
Она уточнила, что зависимость от соцсетей часто возникает из-за одиночества и нехватки внимания. Шатравкина призвала родителей не только ограничивать экранное время, но и давать подростку альтернативные источники контакта. В этом случае важно узнавать интересы ребенка, не высмеивать их, а также отправить в секцию и кружок, где он сможет найти товарищей.