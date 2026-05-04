«Катастрофа»: Эксперт объяснила, почему у подростков возникает зависимость от соцсетей

04 мая 2026, 15:26

Педагог Шатравкина: Зависимость от соцсетей у детей возникает из-за одиночества

Некоторые подростки пользуются соцсетями для общения или творчества, но есть и те, которые таким образом прячутся от одиночества. Об этом рассказала кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина.





По словам эксперта, условно здоровое использование соцсетей не вытесняет у подростков сон, учебу, хобби и не заменяет живое общение. То есть ребенок может спокойно отложить телефон, чтобы поесть, поговорить с родителями или пойти погулять.





«Другое дело, если все свободное время уходит на смартфон, а любые ограничения вызывают вспышки злости или слезы. У подростка, зависимого от социальных сетей, ухудшается сон, падает успеваемость, пропадает желание ходить на кружки и даже встречаться с друзьями. Выход из соцсети он воспринимает чуть ли не как катастрофу», — отметила Шатравкина в разговоре с RuNews24.ru.