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После окончания конфликта на Украине, в стране может остаться 25 миллионов человек, из которых лишь треть будет приходиться на экономически активную часть населения. Такой прогноз сделал украинский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.
Он подчеркнул, что в настоящее время в стране заметно стремительное ухудшение ситуации по всем параметрам.
Кущ отметил, что в стране тяжёлая ситуация с демографией. Кризис является национальной катастрофой для Украины, а его последствия могут обнулить для киевских властей даже «относительно успешный» исход конфликта.
По оценкам аналитика, после конфликта в стране останется 25 миллионов человек. Из них 10 миллионов пенсионеров, пять миллионов несовершеннолетних, два-три миллиона инвалидов и ветеранов и лишь семь-восемь миллионов экономически активных граждан.
Несколько лет назад показатель экономически активных украинцев составлял порядка 17 миллионов человек.
Газета Times в конце января текущего года писала, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого показатели во всем мире.
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Кущ отметил, что в стране тяжёлая ситуация с демографией. Кризис является национальной катастрофой для Украины, а его последствия могут обнулить для киевских властей даже «относительно успешный» исход конфликта.
По оценкам аналитика, после конфликта в стране останется 25 миллионов человек. Из них 10 миллионов пенсионеров, пять миллионов несовершеннолетних, два-три миллиона инвалидов и ветеранов и лишь семь-восемь миллионов экономически активных граждан.
Несколько лет назад показатель экономически активных украинцев составлял порядка 17 миллионов человек.
Газета Times в конце января текущего года писала, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого показатели во всем мире.
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Анастасия Чинкова