«Катастрофически»: Нутрициолог рассказала, в чем опасность чая и кофе

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Многие люди не могут представить свой день без выпитого чая или кофе, а кто-то их может употреблять вместо воды. Правильно ли это?
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что ставить знак равно между водой и чаем или кофе нельзя.
По ее словам, танины — это дубильные вещества природного происхождения, которые содержатся в коре, древесине, кожице, листьях, косточках, фруктах, например, в винограде.
Она добавила, что чай и кофе, действительно, мешают усвоению железа и вымывают минералы.
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«Это очень большая ошибка, ведь чистая вода является проводником для усвоения витаминов, микроэлементов, всего самого полезного. А чай и кофе за счет содержания танинов напротив выводят микроэлементы из организма», — сказала эксперт.
По ее словам, танины — это дубильные вещества природного происхождения, которые содержатся в коре, древесине, кожице, листьях, косточках, фруктах, например, в винограде.
«Это отсюда терпкость в вине, когда говорят, что вяжет. В природе танины прекрасны, чудесны. Пользуются танином как противоядием при отравлении свинцом или ртутью, в общем, выводящие всякое, выводящие минералы. И чем больше в течение дня вы пьете чая и кофе, тем больше выводите из своего собственного дорогого организма минералов — того же железа, которого и без того очень многим людям катастрофически не хватает. Поэтому не нужно отбирать у организма бесценное, не пейте чай и кофе во время еды», — объяснила нутрициолог.
Она добавила, что чай и кофе, действительно, мешают усвоению железа и вымывают минералы.
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Анастасия Бондарева