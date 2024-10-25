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«Катастрофически»: Нутрициолог рассказала, в чем опасность чая и кофе

Нутрициолог Коробейникова: чай и кофе мешают усвоению железа
25 октября 2024, 18:08
Фото: iStock/karandaev

Фото: iStock/karandaev

Многие люди не могут представить свой день без выпитого чая или кофе, а кто-то их может употреблять вместо воды. Правильно ли это?
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что ставить знак равно между водой и чаем или кофе нельзя.
«Это очень большая ошибка, ведь чистая вода является проводником для усвоения витаминов, микроэлементов, всего самого полезного. А чай и кофе за счет содержания танинов напротив выводят микроэлементы из организма», — сказала эксперт.



По ее словам, танины — это дубильные вещества природного происхождения, которые содержатся в коре, древесине, кожице, листьях, косточках, фруктах, например, в винограде.
«Это отсюда терпкость в вине, когда говорят, что вяжет. В природе танины прекрасны, чудесны. Пользуются танином как противоядием при отравлении свинцом или ртутью, в общем, выводящие всякое, выводящие минералы. И чем больше в течение дня вы пьете чая и кофе, тем больше выводите из своего собственного дорогого организма минералов — того же железа, которого и без того очень многим людям катастрофически не хватает. Поэтому не нужно отбирать у организма бесценное, не пейте чай и кофе во время еды», — объяснила нутрициолог.

Она добавила, что чай и кофе, действительно, мешают усвоению железа и вымывают минералы.

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Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II
25 октября 2024, 18:10

Фото: iStock/anyaberkut

Неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что речь идёт об указе от снятия Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на эту должность Григория Урусова. Документ датируется сентябрём 1727 года. Это был один из первых указов внука императора Петра Великого, взошедшего на престол в возрасте 11 лет.

О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова, обнаружившая копию.

Сейчас доподлинно неизвестно, кто и когда подменил документ на копию. В связи с произошедшим сотрудники архива написали заявление в полицию. Правоохранители уже начали проводить проверку.

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#история
#документы
#подделка
#полиция
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Жители деревни Шарино теперь могут пользоваться централизованным водопроводом
25 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Деревню Шарино городского округа Клин подключили к централизованному водоснабжению, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. В деревне 27 частных домов, а центрального водопровода никогда не было.
«Деревня расположена на высоте. Из-за этого в сухое лето воды в колодце не было, пропадала она и зимой. Воду собирали как могли - набирали из пруда, кто-то из приносил квартиры», – поделилась жительница деревни Валентина Воробьёва.
Благодаря инициативной группе жителей населённый пункт удалось включить в государственную программу. Селяне заказали и оплатили проект, он прошёл экспертизу. А муниципалитет выделил средства на строительство централизованного водопровода. С прошлого года на месте работали сотрудники Водоканала. Деревню запитали от соседней Нарынки.
«Протяжённость водопровода составила около 2,5 км. Мы работали не только в деревне, но и в самом посёлке, делали закольцовку. Благодаря этому в Нарынке улучшилось давление и качество воды», – пояснил гендиректор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков.
Пока трубы подвели к 15 домам. В дальнейшем остальные жители тоже смогут подключить свои домовладения.

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#клин
#вода
#водоснабжение
#подмосковье
#московская область
#деревня
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Общественник Амосов объяснил прогнозы роста цен на такси в Москве
25 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов заявил, что цены на такси к концу года действительно могут вырасти в Москве до 30% из-за высокого спроса на такой вид транспорта.
«Честно было бы назвать подорожание на 30-40%. С начала года уже есть подорожание уже на 15-20% в Москве и области. Агрегатор списывает это на повышенный спрос и нехватку водителей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист.

А в пресс-службе Роскачества автомобилистам напомнили о том, что основным показателем смены автошин является температура воздуха.

«Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до 4°C. Это важно, потому что даже при сухой дороге на морозе летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение», — приводит RT сообщение Роскачества.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси».

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#служба
#цены
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В Серпухове для сельских старост провели праздничную программу и экскурсию
25 октября 2024, 17:16

Фото: администрация г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов работают 63 сельских старосты. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В Серпухове отпраздновли День сельского старосты. Сегодня в округе на общественных началах трудятся 63 активиста, многие – уже не первый созыв. Для них подготовили праздничную программу и провели экскурсию по Музейно-выставочному центру», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что неравнодушные, инициативные и отзывчивые люди своим примером вдохновляют других на заботу о родном крае.
«Эта общественная деятельность требует колоссальных сил, энергии и терпения. Помимо основной работы, сельские старосты берут на себя общественную нагрузку, продвигают интересы своих населенных пунктов в вопросах ЖКХ, медицины, благоустройства и других сферах», – добавили в администрации.
В пресс-службе заключили, что именно старосте люди доверяют, обращаются со предложениями, просьбами и проблемами.

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#концерт
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#подмосковье
#московская область
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С начала года в Московской области предотвратили сброс более двух тысяч кубометров отходов
25 октября 2024, 16:44

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области Каждую неделю проводятся рейды по несанкционированной транспортировкой строительных отходов с целью предотвращения образования свалок в лесах, полях и за пределами населённых пунктов региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Рейды мы проводим совместно с коллегами из МВД, ГУРБ и Минэкологии Московской области. Наибольшее внимание уделяем муниципалитетам, в которых часто фиксируются образования незаконных свалок. С начала года было проведено порядка 40 рейдов, в ходе которых проверено 972 транспортных средства и предотвращен сброс отходов более 2 тыс. м3», — сообщил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в рейде, который проходил на территории Одинцовского городского округа. Всего проверили 17 единиц техники, нарушений не обнаружено.

«В Подмосковье продолжится целенаправленная работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к административным правонарушениям, задокументированным с помощью средств фото-, видеофиксации и совместных рейдов с экипажами полиции», — отметил заместитель руководителя ГУРБ Московской области Артем Черепякин.
Параллельно с проведением рейдов ведётся автоматическая фиксация правонарушений с использованием камер дорожного видеонаблюдения, расположенных вдоль шоссе и дорог области.

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#подмосковье
#свалка
#отходы
#нарушители
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Движение по новому участку ЦКАД в обход Малых Вязём запустят в конце года
25 октября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На путепроводе через Ямскую улицу на ЦКАД в Московской области завершили монтаж металлоконструкций пролётного строения.
Строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге продолжается, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«Проект строительства обхода деревни на ЦКАД реализуется по поручению пезидента. Он позволит разгрузить улицы и дороги населённого пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это улучшит транспортное сообщение между подмосковными городами, повысит комфорт в поездках и сократит время в пути. Также это внесёт значимый вклад в развитие транспортно-логистических услуг, которые обеспечат рост экономики региона», – сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что на объекте предусмотрено возведение пяти мостов, включая путепровод через Ямскую улицу. Протяжённость сооружения - 112 м. Сейчас специалисты опускают пролётное строение на постоянные опоры. Готовность путепровода составляет 50%.

По словам вице-премьера, на участке строительства обхода уже уложено 70% асфальтобетона. В целом проект предусматривает укладку более 87 тыс. кв. м асфальтобетона. Для безопасности движения в тёмное время суток завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу электроосвещения.

Помимо работы на путепроводе через Ямскую улицу идёт строительство других искусственных сооружений.
«На мосту через Смоленскую железную дорогу, реку Большую Вязёмку и на путепроводе тоннельного типа в ближайшие дни планируется укладка литого асфальтобетона и финишного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На путепроводе через Можайское шоссе ведётся армирование и бетонирование плиты пролётного строения. Заканчивается устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу», – рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Запустить движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы планируют в конце этого года.

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Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре

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#цкад
#обход
#путепровод
#строительство
#марат хуснуллин
#подмосковье
#московская область
#дороги
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Андрей Воробьёв заложил первый камень в основание индустриального парка «Ленинский»
25 октября 2024, 16:42

Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)

25 октября в Ленинском городском округе губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев приняли участие в церемонии закладки первого камня в основание государственного индустриального парка «Ленинский».
«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура – все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Сделаем парк настоящим городом в городе. Построим колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны, места отдыха и магазины, кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки», — сообщил Воробьёв.
Всего 5 таких парков планируется построить в Московской области. Они будут расположены таких городах, как: Дмитров, Одинцово, Раменское, Жуковский.

Первый и основной проект будет реализован в Ленинском районе. Все эти объекты будут соответствовать новому стандарту «5 в одном»: готовая ифраструктура, производственные боксы, помещения для малого бизнеса, профильные колледжи и социальная инфраструктура.

«Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысяч предприятий – резиденты индустриальных парков. Сегодня мы запускаем большой проект. Всего 5 подобных государственных индустриальных парков будут созданы в Подмосковье ближайшее время», — рассказал Алиханов.
На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5000 рабочих мест для жителей региона.

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#московская область
#подмосковье
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#губернатор
#проект
#инфраструктура
#воробьёв
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На Украине с понедельника заработают языковые инспекторы
Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске с понедельника заработают языковые инспекторы
25 октября 2024, 16:25

Фото: iStock/alzay

В Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника начнут работать языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Башня».
Ранее он сообщал, что в городе запустят языковые патрули из-за обилия переселенцев из восточных регионов Украины, где в общении преобладает русский язык.

Марцинкив призвал всех желающих становиться языковыми волонтёрами-инспекторами. В настоящее время уже 40 жителей согласились на такую работу.

По словам мэра Ивано-Франковска, появление языковых патрулей станет составляющей частью принятой в стране программы украинизации. После он отметил важно того, чтобы украинцы говорили на украинском языке.

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#украина
#язык
#политика
#страны
#русский язык
#омбудсмен
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Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий
25 октября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил на еженедельном штабе с главами городских округов уборку дворов региона от снега. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты.
На заседании штаба перечислили ключевые ошибки коммунальных служб зимой. Это использование техники с колеёй шире тротуара; неверная последовательность уборки объектов при снегопаде и сосредоточение большого числа сотрудников на одном участке.
«Неправильно организованная уборка влечёт такие повреждения, как трещины бордюрного камня и нарушение целостности газона. А неравномерная нагрузка на коммунальщиков грозит издержками человеческого ресурса. Довели до глав и их заместителей нормы очистки входных групп, тротуаров и лестниц от снега. Во время снежных аномалий вручную и средствами малой механизации в первую очередь будем освобождать проходные места шириной в 1 м., обрабатывать участки противогололёдными материалами», – сказал Мурашов.
Подготовка спецтехники к зиме началась ещё летом. Инспекторы ведомства с июля отслеживают работоспособность тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья». Как отметили в министерстве, система исключает подлог и представляет объективную картину состояния техники.

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В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега
#минчистоты
#владислав мурашов
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#московская область
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