«Углеводная бомба»: Нутрициолог опровергла пользу смузи

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3 октября традиционно считается днем смузи. Этот напиток считается любимым у многих. Но так ли он безвреден?
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что мысль о диетичности и полезности смузи — миф.
Она добавила, что смузи, действительно, лучше сока, однако хуже цельного фрукта. К тому же, имеются большие сомнения насчет того, что смузи – диетический продукт, ведь для одного стакана требуется порой несколько дневных норм фруктов, а это уже «опасные инсулиновые американские горки».
Также, по словам нутрициолога, при употреблении смузи не происходит нужного переваривания.
Жанна Коробейникова подчеркнула, что смузи можно использовать для разнообразия в пище как перекус или дополнение.
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«Смузи — пустой напиток из перемолотых в блендере ягод, фруктов, овощей и зелени. От того же фреша его отличает то, что сама мякоть — клетчатка — не выбрасывается. И наверняка этот пункт убедил многих людей считать смузи абсолютно диетическим продуктом, который можно пить, сколько угодно. Но у этой все красивой истории есть подводные камни и очень серьезные опасности. Например, измельчение полезных фруктов и ягод сокращает в них самое ценное — клетчатку. И смузи из прекрасного яблока, банана превращается в углеводную бомбу. Быстро всасывается в кровь, повышает глюкозу, и получается мощный инсулиновый ответ», — объяснила эксперт.
Она добавила, что смузи, действительно, лучше сока, однако хуже цельного фрукта. К тому же, имеются большие сомнения насчет того, что смузи – диетический продукт, ведь для одного стакана требуется порой несколько дневных норм фруктов, а это уже «опасные инсулиновые американские горки».
Также, по словам нутрициолога, при употреблении смузи не происходит нужного переваривания.
«Когда мы пьем смузи, мы не пережёвываем пищу, как задумано природой, а при этом это не вода, а еда. Мозг не дает сигналы органам для выделения необходимых для переваривания ферментов и соков, и все метаболические процессы выходят из строя», — сказала нутрициолог.
Жанна Коробейникова подчеркнула, что смузи можно использовать для разнообразия в пище как перекус или дополнение.
«Если питание сбалансировано, иногда можно разнообразить пищу зеленым смузи. Туда можно добавлять шпинат, авокадо, киви, мяту, семена чиа, мяту, лайм, брокколи, огурец, петрушку и многое другое. Будет прекрасно, если положить туда пророщенные семена или микрозелень, горсть ягод, кокосовую стружку и даже порцию протеина. Но не все пихать, а 4-5 позиций вполне можно», — посоветовала эксперт.
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Анастасия Бондарева