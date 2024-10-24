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Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко раскрыла опасность быстрых перекусов

24 октября 2024, 14:30
Фото: iStock / frantic00

Фото: iStock / frantic00

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Торопливые перекусы вызывают плохое усвоение пищи. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
«Принимая пишу в спешке, человек плохо пережёвывает её. Из-за этого еда быстрее, чем нужно, продвигается по ЖКТ. Своевременного выброса ферментов и секретов для переработки не происходит. Поэтому пища плохо переваривается, что вызывает тяжесть и переполнение желудка», – сказала Ильяшенко РИА Новости.


Помимо этого, по её словам, в этом случае не усваиваются питательные вещества, из-за чего организм не получает в должном количестве витамины и минералы.

Гастроэнтеролог посоветовала питаться в спокойной обстановке, соблюдать режим трёх-четырёхразового питания и не переедать. Тогда основная масса питательных веществ попадёт в организм.

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В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности
24 октября 2024, 14:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Одна из главных целей нашей работы — это организация и проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — сообщила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.
Диспансер является ведущим учреждением в Московской области по лечению рака. Он оснащён передовым диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, позволяющим выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

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#подмосковье
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Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе
24 октября 2024, 11:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Человеку необходимо ежедневно потреблять около 500 граммов овощей и фруктов для укрепления сердечно-сосудистой системы и других органов. Эти продукты богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и антиоксидантами, которые замедляют старение. Цвет фруктов и овощей может многое рассказать об их полезных свойствах, рассказывает врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина.
«Так, плоды желтого цвета – яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие – богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами. Источником антиоксидантов являются и сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива, баклажаны», — поделилась Шошина.
Кроме того, красный цвет указывает на наличие флавоноидов, защищающих организм от свободных радикалов и способствующих сохранению молодости и красоты. Красные плоды также помогают при воспалении мочевыводящих путей и снижают риск развития рака.

Зелёные продукты, такие как капуста, киви и горох, содержат витамины А, В и С, а также хлорофилл, магний, калий и кальций, улучшающие пищеварение и укрепляющие нервную систему.

С 21 по 27 октября проводится неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Для получения всех преимуществ здорового питания рекомендуется включать в рацион разнообразные ягоды, фрукты, овощи и листовую зелень. Чем ярче и разнообразнее цветовая гамма продуктов, тем полезнее рацион.

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Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
24 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для наблюдения во время беременности направили 31-летнюю женщину с аномалией Арнольда-Киари, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заболевание вызывает смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. В результате человек испытывает мучительные головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Специалисты предупреждают, что без хирургического вмешательства это состояние может привести к летальному исходу.

Ранее пациентка уже перенесла 12 нейрохирургических операций, которые успешно устранили аномалию и гидроцефалию, позволив ей стать матерью.

«Беременность и роды у женщин с аномалией Арнольда-Киари представляют серьезные трудности для акушеров-гинекологов и несут риски неврологических нарушений. Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям, удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — сообщила старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани.
На пятые сутки после родов счастливая мать и её сын вернулись домой, где продолжат наблюдаться у специалистов амбулаторно.

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У жителей Подмосковья есть возможность пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября
24 октября 2024, 10:53

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

26 октября в Московской области в центрах амбулаторной онкологической помощи состоится день открытых дверей. В рамках мероприятия жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желёз, компьютерную томографию или рентгенографию и сдать анализ на ПСА, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим День открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Подмосковья, которые уже достигли совершеннолетний возраст. При себе нужно паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Адреса центров, в которых можно проверить состояние своего здоровья, можно найти на сайте.

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Врач Сибикина рассказала, как сохранить волосы густыми и здоровыми
24 октября 2024, 10:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Красивые и густые волосы не только придают чувство уверенности и привлекательности, но и являются показателем общего состояния здоровья. Они могут указывать на проблемы с питанием, стресс и другие нарушения, поэтому так важно заботиться о них и следовать определённым правилам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
  • Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Витамины группы B, цинк и жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 способствуют росту и укреплению волос. Поэтому важно включить в свой рацион свежие фрукты, овощи, орехи, семена, рыбу и цельнозерновые продукты. Избегайте монодиет и быстрых диет для похудения;
  • бережный уход за волосами также имеет большое значение. Аккуратно расчёсывайте волосы, особенно когда они влажные, чтобы предотвратить их повреждение. Избегайте слишком тугих причёсок, которые могут нарушить поступление питательных веществ к корням волос.
  • гигиена: регулярное мытьё головы предотвращает накопление загрязнений, которые могут нанести больший вред, чем хлор в воде.
  • раз в неделю применяйте специальные маски или кондиционеры для глубокого увлажнения волос. Массаж и пилинг кожи головы стимулируют кровообращение и питают волосяные луковицы.
«При обнаружении изменений в состоянии волос, рекомендуется пройти обследование, сдать определенный спектр анализов (общий белок, железо, витамины группы В, медь, цинк, витамин Д) и проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и трихологом», — сообщила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина.
Чтобы исключить возможные проблемы с кожей головы и волосами, рекомендуется записаться на приём к врачу-трихологу для консультации и получения рекомендаций по лечению. Приём можно осуществить во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону контактного центра 122.

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Врач Фадюхина раскрыла связь здоровья сердца и ног
23 октября 2024, 21:38

Фото: iStock/Choreograph

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина заявила о том, что здоровые мышцы ног помогают качать кровь в сердце, что способствует здоровью последнего.
«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. Когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фадюхина.

По её словам, чем активнее человек двигается, тем лучше работают мышцы и, соответственно, циркулирует кровь.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.

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#иммунитет
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Иммунолог Болибок заявил об опасном последствии потребления дубайского шоколада
Иммунолог Болибок: Дубайский шоколад может спровоцировать отёк Квинке
23 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/Ildar Imashev

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке может случится из-за дубайского шоколада.
Он пояснил, что причиной тому могут быть специи и ингредиенты, используемые в сладостях.

«Отёк Квинке вполне может быть, так как в этих восточных сладостях намешано очень много всяких специй. И если вы эти специи употребляете, а у нас организм не особо на это рассчитан, вы раздражаете оболочку желудка и кишечника, там увеличивается проницаемость. И из желудка идёт бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Болибок.

А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил об опасности аллергических реакций, которые могут начаться у любого человека в любом возрасте.

«Тема острой аллергии по-прежнему одна из самых таинственных и непредсказуемых. У нас есть некое количество острых тяжёлых состояний, которые мы не ожидаем от того или иного больного и которые имеют острую аллергическую природу. Каждый из нас теоретически после первого контакта с аллергеном может получить состояние аллергической настороженности. К сожалению, отследить это нереально, только если не подвергнуться всестороннему обследованию у аллерголога», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.

Ранее гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.

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#здоровье
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#продукты
#шоколад
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Врач Сайфулина озвучила опасные риски для заражения пневмонией
Врач Сайфулина: Плохой воздух может стать риском для заражения пневмонией
23 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Staras

Врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.
«Наиболее распространенный способ передачи пневмонии — воздушно-капельный. Основные факторы риска включают ослабленный иммунитет и плохое качество воздуха. В результате инфекция может сначала вызвать воспаление бронхов, а затем перейти на легкие, что и приводит к пневмонии», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

Кроме этого, человек может заболеть пневмонией после ОРВИ, опять же, по причине, в том числе, ослабленного иммунитета.

А в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л. С. Барбараш приобрели высокотехнологичный компьютерный томограф, с помощью которого можно будет, в том числе, проводить исследования лёгких.

«Специалисты получают высокоточные трёхмерные изображения тканей человеческого организма. Врачи могут просматривать снимки в 2D, 3D и 4D-режимах, а также сопоставлять изображения, сделанные в разное время, чтобы оценить динамику состояния пациента», — приводит «Сiбдепо» сообщение Минздрава региона.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

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Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять в соль йод
23 октября 2024, 18:04

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к Государственной Думе в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она потребовала добавлять в соль йод, чтобы избежать дефицита йода в организме россиян.
По ее словам, у многих жителей России есть дефицит йода в организме, что вызывает проблемы в развитии у детей, а также пагубно влияет на работу щитовидной железы. А у женщин дефицит йода может вызывть выкидыши.

Малышева рассказала, что в 1930-х эта проблема решалась с помощью добавления йода в соль. Позже так делать перестали, и дефицит возник снова.

Она предложила вернуть данную практику.
«Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», — обратилась к ГД Малышева.

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