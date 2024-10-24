Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко раскрыла опасность быстрых перекусов

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Торопливые перекусы вызывают плохое усвоение пищи. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
Помимо этого, по её словам, в этом случае не усваиваются питательные вещества, из-за чего организм не получает в должном количестве витамины и минералы.
Гастроэнтеролог посоветовала питаться в спокойной обстановке, соблюдать режим трёх-четырёхразового питания и не переедать. Тогда основная масса питательных веществ попадёт в организм.
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«Принимая пишу в спешке, человек плохо пережёвывает её. Из-за этого еда быстрее, чем нужно, продвигается по ЖКТ. Своевременного выброса ферментов и секретов для переработки не происходит. Поэтому пища плохо переваривается, что вызывает тяжесть и переполнение желудка», – сказала Ильяшенко РИА Новости.
Помимо этого, по её словам, в этом случае не усваиваются питательные вещества, из-за чего организм не получает в должном количестве витамины и минералы.
Гастроэнтеролог посоветовала питаться в спокойной обстановке, соблюдать режим трёх-четырёхразового питания и не переедать. Тогда основная масса питательных веществ попадёт в организм.
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Лора Луганская