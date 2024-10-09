Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеосвязи запустил серийное производство автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области. Он выразил благодарность и поздравил сотрудников предприятия за их труд и профессионализм.