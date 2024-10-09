Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Видео: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеосвязи запустил серийное производство автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области. Он выразил благодарность и поздравил сотрудников предприятия за их труд и профессионализм.
В июле Путин сам протестировал новую модель, проехав на ней по участку трассы М-11 Москва — Петербург. Он поделился впечатлениями от поездки, отметив, что автомобиль ему понравился. По его словам, Lada Aura хорошо управляется, обладает отличной видимостью и мощным двигателем.
В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить 2,9 тысячи бизнес-седанов Lada Aura, а с 2025 года увеличить объем до 8 тысяч единиц в год. Об этом сообщается в материалах Кремля, подготовленных к открытию новых производственных объектов. Ожидается, что при наличии спроса выпуск могут увеличить.
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«Без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному», — отметил президент.
В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить 2,9 тысячи бизнес-седанов Lada Aura, а с 2025 года увеличить объем до 8 тысяч единиц в год. Об этом сообщается в материалах Кремля, подготовленных к открытию новых производственных объектов. Ожидается, что при наличии спроса выпуск могут увеличить.
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Лия Мурадьян