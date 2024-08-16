Народный проект «Сад камней» пополнит экспонат из Можайска

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
В Подольске стартовал народный проект «Сад камней Памяти и Славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа. Экспонат из этого муниципалитета пополнит сад.
«Это уникальное место, где расположены исполинские камни, привезённые из городов-героев и городов воинской славы. Камни станут символами памяти о событиях военного времени. В Подольске уже собрано 54 исполинов «Немые свидетели», которые подтверждают героические события Великой Отечественной войны. 55-м стал можайский камень. Камни из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска завершат создание уникального сада», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
Камень из Можайска весит более 5 тонн. Его нашли на 131-м км Минского шоссе у деревни Ельня на Бородинском поле, где в октябре 1941 года развернулись бои за Москву. Тогда врага задержали на шесть дней, что позволило войскам Красной Армии перегруппироваться и позже остановить наступление на Москву.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
Природный камень из Можайска отправили в Подольск по просьбе инициативной группы для установки в памятной инсталляции. «Сад камней Памяти и Славы» – это народный проект, начатый по инициативе местных жителей в 2017 году. Тогда появилась идея создать уникальную инсталляцию, рассказывающую о подвигах во время Великой Отечественной войны, и одновременно – место отдыха.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
По завершении проекта в 2025 году он объединит память о подвигах предков и современные технологии. Благодаря QR-кодам, которые можно будет считать с помощью смартфона, камни смогут заговорить. Они расскажут об участии городов-героев и городов воинской славы России в событиях военных лет.
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Лора Луганская