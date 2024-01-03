Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов

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Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов. В их числе, в частности, «Первый канал».
Также в сообщении анонсируется постепенное снижение числа зарубежных телеканалов с новостным информационным нарративом. Вместо них будут продвигаться рейтинговый телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного формата, в том числе казахстанские.
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