Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов

С 1 января 2024 года вступили в силу несколько изменений и нововведений в социальной сфере. В новом году в России повысят МРОТ, пособия по беременности и родам, а также выплаты за нетрудоспособность. Подробнее об этом «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.