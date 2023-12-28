Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ

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Польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные радио, телеканал и информационное агентство. Об этом пишет Polsat News.
«Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»)», — цитирует издание слова министра.
Сенкевич добавил, что такие меры связаны с решением президента Польши Анджея Дуды о приостановке финансирования государственных СМИ.
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