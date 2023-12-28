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Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ

28 декабря 2023, 02:33
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные радио, телеканал и информационное агентство. Об этом пишет Polsat News.
«Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»)», — цитирует издание слова министра.

Сенкевич добавил, что такие меры связаны с решением президента Польши Анджея Дуды о приостановке финансирования государственных СМИ.


Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

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Запад привлёк к протестам в Сербии всего три тысячи человек вместо десяти
«Известия»: Посол России в Сербии рассказал о провале стратегии Запада
28 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/Sasa69M

Запад планировал привлечь к протестам в Белграде порядка 10 тысяч человек, однако получилось всего три тысячи. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Очень опасный период это предновогодние и новогодние, и рождественские. Потому что с учетом свободных дней, праздников эта ситуация может быть использована для каких-то более активных протестов — для возвращения к насильственным действиям, так что ситуация очень хрупкая», — сказал дипломат.

Посол отметил, что ситуация с протестами находится под контролем правительства, потому что центральные власти Сербии понимают — через протесты, оппозиция хочет добиться мест в органах государственной власти.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.

Напомним, что после после оглашения результатов голосования на выборах в скупщину, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек. Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.

Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.

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#сербия
#россия
#протесты
#посол
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Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
28 декабря 2023, 01:04

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

В Севастополе над морем отработала система ПВО, сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул губернатор.

Обстановка как над морем, так и в городе продолжает контролироваться.

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#всу
#севастополь
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Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации
Минобороны РФ: Отсрочку от мобилизации получили более 834 тысяч человек
28 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

834 224 человека воспользовались правом на отсрочку от частичной мобилизации. Такую цифру приводит ежегодный сборник Министерства обороны РФ «Армия в цифрах».
Статистика по категориям включает сотрудников информационно-технологических компаний (30,7%), банковской сферы (20,4%), энергетических компаний (12,4%). Среди получивших отсрочку также есть работники сельского хозяйства (6,5%), средств массовой информации (5,2%) и других сфер деятельности (24,8%).

Согласно открытым данным российского военного ведомства, в результате частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян и сформировано 281 воинская часть и подразделение. При этом 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

Ранее Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. По данным всё того же ежегодника «Армия в цифрах», 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

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#отсрочка
#минобороны рф
#статистика
#мобилизация
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Байден поручил изучить вопрос о целесообразности помощи Киеву на $20 млн
28 декабря 2023, 00:36

Фото: сайт Белого дома

Американский лидер Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи на сумму $20 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на меморандум за подписью президента Байдена, который распространил Белый дом.
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я делегирую госсекретарю, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн», — говорится в документе.

Блинкен менее чем за час до этого объявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на $250 млн. При этом госсекретарь подчеркнул, что такой пакет будет финальным.

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#сша
#блинкен
#украина
#киев
#помощь
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Путин провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром
28 декабря 2023, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 декабря, провёл в Кремле встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе переговоров российский лидер отметил, что, несмотря на сложности, отношения двух стран развиваются поступательно.



«Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть в Москве. Я знаю, что у вас большая программа и большой объём работы по взаимодействию с нашей страной и по линии межправокомиссии, и по линии МИД. Всё в ваших руках. И должен сказать, что в целом у нас всё получается, судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке», — сказал Владимир Путин, открывая встречу.

Президент также пригласил в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди, назвав его другом, и подчеркнул, что был бы рад такому визиту. Кроме того, Путин пообещал рассказать об украинском конфликте. Он отметил, что многократно сообщал об этой ситуации Моди и знает о его стремлении разрешить проблему мирным путём. Джайшанкар в свою очередь передал Владимиру Путину письмо и привет от Нарендра Моди.

Российский лидер затронул и экономические связи между странами. Так, по словам Путина, товарооборот Российской Федерации и Индии второй год подряд растёт. Достичь этого удалось в том числе с помощью высокотехнологичных областей и нефти.

«За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста товарооборота прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего — нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», — подчеркнул президент РФ.

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#встреча
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Блинкен назвал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн финальным
27 декабря 2023, 23:48

Фото: сайт Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь на сумму $250 млн. Об этом пишет РИА Новости.
Блинкен назвал новый пакет помощи Киеву «финальным» в 2024 году. Ранее Белый дом предупреждал, что средства на поддержку Украины исчерпываются, поэтому новых поставок оружия и боеприпасов не будет до момента одобрения конгрессом дополнительного финансирования.

Госсекретарь отметил, что финальный пакет помощи ВСУ включает в себя боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды 105 и 155 миллиметров, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

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#сша
#боеприпасы
#всу
#блинкен
#истребители
#пво
#украина
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13 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Ленобласти
27 декабря 2023, 23:16

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

При столкновении грузового автомобиля и рейсового автобуса в Гатчинском районе Ленинградской области пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на Железнодорожной улице в массиве Антропшино рядом с городом Коммунар. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру марки «Скания».

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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#автобус
#грузовик
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В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея
27 декабря 2023, 22:53

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ и политики нового президента Аргентины Хавьера Милея, пишет Buenos Aires Herald.
По информации издания, участники профсоюзов и общественных движений в рамках акции прошли маршем к зданию национального суда в центре аргентинской столицы

Отмечается, что протест был организован Всеобщей конфедерацией труда, которая накануне потребовала отменить указ президента Милея о проведении реформ, признав его неконституционным.

Марш в Буэнос-Айресе состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского лидера воспрепятствовать митингам, применив строгие меры.

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#аргентина
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В МВД Украины признали причастность западных спецслужб к событиям майдана
Виталий Захарченко рассказал об участии западных спецслужб в событиях майдана
27 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/yann vernerie

Группа лиц из США и Европы принимала непосредственное участие в событиях майдана, с таким заявлением выступил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на неформальном заседании СБ ООН.
«На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, на наш взгляд, непременно воспользовались спецслужбы указанных стран», — прокомментировал ситуацию Захарченко.

По его словам, эта группа лиц состояла в тесном контакте с оппозиционными лидерами на протяжении многих лет до событий 2014 года. Как удалось установить, они не только проходили западное обучение по применению технологий цветных революций, но и учились противодействию полиции и уличным боям в Соединённых Штатах.

Захарченко отметил, что после установления группировки нежелательных граждан правительству Украины было дано предупреждение о происходящем, а также рекомендация о прекращении безвизового режима. Однако, в аппарате президента на это должным образом реагировать не стали.

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