Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Свой ответ Симоньян опубликовала в телеграм-канале.
«Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся», — написала Симоньян.
Ранее сообщалось, что комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».
Напомним, подобный инцидент произошел и в Молдавии, где потребовали заблокировать сайты Sputnik из-за якобы борьбы с дезинформацией.
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Екатерина Коршунова