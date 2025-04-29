Казань ожидает до 100 тысяч туристов в майские праздники

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Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники. Свободных мест в гостиницах практически не осталось.
Остаются свободные номера на выходные с 8 по 11 мая.
По данным «СберАналитики», в 2024 году Казань посетило 4,5 млн туристов. Это 12,5% больше по сравнению с цифрами за 2023 год.
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«Огромное количество квартир сдается посуточно, и я уверен, что многие выберут именно такой формат. В результате общее число туристов составит не меньше 100 тыс.», – заявил Сергей Иванов «Татар-информ».Представитель Госкомитета Татарстана по туризму подчеркнул важность привлечения местных жителей к внутреннему туризму. Иванов подчеркнул, что татарстанцы не знают о туристических возможностях своего региона.
По данным «СберАналитики», в 2024 году Казань посетило 4,5 млн туристов. Это 12,5% больше по сравнению с цифрами за 2023 год.
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Манцаев Рамиль